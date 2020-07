IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 31 luglio: Francisca manda via Rosario e Mariana!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI 31 LUGLIO

Nella puntata di venerdì 31 luglio succederà di tutto. Mentre Juan era al fiume è stato aggredito da Mauricio e due dei suoi che lo aggrediscono riducendolo in fin di vita. È suo padre a ritrovarlo agonizzante per strada e a cercare aiuti. Sebastiano incontra casualmente Pardo e gli chiede una proroga per la scadenza della rata del prestito. L’usuraio accorda quanto richiesto ma impone come clausola quella del doppio degli interessi. Juan è in fin di vita ma questa notizia non intenerisce in alcun modo Francisca che decide di completare il suo piano licenziando in tronco Rosario e Mariana e di cacciare l’intera famiglia dalla loro casa che si trova nei possedimenti della Villa. Sia il nuovo medico che Pepa sconsiglieranno di spostare il giovane, che ha diverse costole rotte e organi perforati, ma la Montenegro per nascondere la vergogna della sua famiglia non vorrà sentire ragioni.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Alberto hanno un violento scontro: il medico dice alla levatrice che non ha le competenze mediche per poter intervenire; Pepa, invece, ribatte che lei curava gli abitanti di Puente Viejo molto prima del suo arrivo e che non si farà da parte solo per questo. Il medico si fa forte della sua laurea in medicina ma Pepa ribadisce che non è intenzionata a farsi da parte. Juan entra in camera di Soledad di nascosto e alla ragazza non è più possibile fare finta di niente e negare il suo amore. Fra i due scoppia la passione e si giurano amore eterno. Il mattino dopo Juan vorrebbe andare via per non farsi scoprire da nessuno, ma la ragazza prova a trattenerlo e gli fa giurare che nessuno riuscirà a separarli come vorrebbe sua madre Francisca. La Montenegro, che si è alzata inaspettatamente per prendere un bicchiere con della morfina, vede il Castañeda lasciare di nascosto la Villa. Tristan e Angustias fantasticano sul sesso del nascituro ma quando l’atmosfera si fa più rilassata fra i due, la donna inizia a mostrare segni di squilibrio e soprattutto tendenze persecutorie. Tristan inizia a preoccuparsi per i comportamenti della moglie che credeva guarita. Mauricio porta a Raimundo un regalo da parte di Francisca, una cassa di liquore. L’uomo, con l’aiuto della figlia Emilia, lo caccia via rimandando indietro anche il regalo. Quando lo sgherro riferisce a Francisca della reazione di Raimundo, la donna si innervosisce, dicendogli che non è degno di prendere in giro i suoi nemici. Poi comanda a Mauricio di andare a cercare Juan per dargli una lezione di quelle che non dimenticherà mai.

IL SEGRETO, RIASSUNTO PUNTATA 30 LUGLIO Tristan va a cercare Pepa ma la ragazza lo tratta molto male, ancora offesa per la questione del fermaglio. Il Montenegro è molto dispiaciuto perché ama sinceramente la levatrice ma Pepa non vuole saperne nulla di lui se non può averlo tutto per sé. Dopo Pepa va da Angustias per farle compagnia, come da accordi con Francisca, ma la donna la tratta molto male. Quando riceve la visita di Don Anselmo, caccia via la levatrice e ne approfitta per chiedere al prete se ha scoperto qualcosa su Pepa. Il parroco, però, non tradisce la confessione fatta dalla ragazza e rassicura la moglie di Tristan sulle intenzioni della levatrice.Tristan va finalmente a trovare il suo amico Sebastian e raccoglie le confidenze dell’amico che è molto preoccupato per suo padre. Tristan si offre di aiutare la famiglia Ulloa con il denaro necessario per sanare i suoi debiti. Poi è la volta di Tristan che racconta le sue preoccupazioni, non per ultima quella della morte di suo padre che non è morto annegato, come tutti hanno sempre detto, ma c’è qualche segreto sotto.

