Il Segreto/ Anticipazioni puntata 4 dicembre: Francisca fermerà Severo e Carmelo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 DICEMBRE

Nel prossimo episodio de Il Segreto di oggi, 4 dicembre, Raimundo chiederà a Francisca di fermare la faida contro Severo e Carmelo, in quanto sono morte già parecchie persone innocenti. La Montenegro prometterà al suo amato che per il momento lei metterà da parte la sua voglia di vendetta, nell’attesa che Mauricio si riprenda completamente. L’Ulloa andrà poi a trovare Irene, dato che crede che l’aiuto della donna possa essere fondamentale per metter la pace tra le famiglie in discordia. Intanto, Meliton confiderà a Cermelo che lui sa che è stato il sindaco a sparare a Mauricio. L’uomo però dirà al Leal che non ha intenzione di denunciarlo. Fernando si prenderà cura di Maria e inviterà in casa sua anche il medico che può farla ritornare a camminare. La Castaneda, poi, si separerà dai suoi figli, che verranno mandati in collegio. Elsa, ormai fuori pericolo, ritornerà nella sua casa. Tutti saranno molto felici della guarigione della ragazza, tranne Antolina. La donna sperava infatti che La Laguna sarebbe morta, per poter stare di nuovo insieme con Isaac.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nell’episodio de Il Segreto del 3 dicembre, Carmelo è furioso e vuole vendicare la morte di Adela. Offuscato dalla rabbia, il sindaco ruba un’arma e spara a Francisca. La Montenegro, però, riesce a salvarsi, in quanto Mauricio, per aiutare la sua padrona, si prende la pallottola che era invece indirizzata a lei. Raimundo riesce a mettere in salvo la moglie e il capomastro. Successivamente, l’Ulloa si reca alla tenuta La Havana. In questo posto, Raimundo dice a Maria che forse è meglio se lei manda per il momento i suoi bambini a vivere in collegio, per evitare che i piccoli vengano coinvolti nella vendetta di Carmelo ai danni della Montenegro. Carmelo, dopo aver sparato a Francisca, confessa quello che ha fatto al suo amico Severo. Nel parlare con il Santacruz, il sindaco si dice dispiaciuto per non aver ammazzato la Montenegro. Al di là di tutto, comunque i due uomini si mostrano esausti a causa della faida con Francisca, che va avanti ormai da moltissimo tempo. Raimundo, infine, fa trasferire Mauricio alla Villa, per fare in modo che i migliori medici si prendano cura di lui. Nei precedenti episodi de Il Segreto, abbiamo visto che Donna Francisca ha fatto sabotare la vettura si cui viaggiavano Adela e Irene, causando la morte della maestra. Mauricio si è chiesto chi possa aver aiutato la sua padrona, visto che lui, spinto dalla sua coscienza, ha deciso all’ultimo momento di non manomettere l’auto delle donne. La morte di Adela ha sconvolto Carmelo. L’uomo ha ricevuto la visita di Raimundo, che lo ha rassicurato, dicendogli che la Montenegro non era la responsabile della dipartita della sua sposa. Il sindaco, poi, ha assoldato un meccanico molto esperto per fargli controllare la macchina dell’incidente. La storia d’amore tra Prudencio e Lola procede a gonfie vele, anche se la ragazza ha paura che il suo amato scopra che lei in realtà lavora per Donna Francisca. Elsa, inoltre, si è dovuta sottoporre ad un altro intervento chirurgico. Al termine di questa operazione, la giovane si è risvegliata e sembra stare molto bene. Il dottor Zabaleta, però, ha comunicato ad Isaac che lui può riportare Elsa a casa, solo se la donna supera un ultimo test medico. Infine, Maria e Fernando hanno lasciato la Villa e sono andati a vivere insieme alla tenuta La Havana. La scelta dei due ragazzi ha fatto infuriare parecchio la Montenegro.

