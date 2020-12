Il Segreto/ Anticipazioni puntata 4 dicembre: Rosa è scettica di…

Il Segreto, anticipazioni puntata 4 dicembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, venerdì 4 dicembre, Rosa è molto scettica sul fatto che sua sorella abbia dimenticato Adolfo e per questo cerca di mettere alla prova le intenzioni della sorella, facendole incontrare Adolfo per capire come reagirà. Isabel, ora che il matrimonio del figlio più piccolo si avvicina, è sempre più convinta che il ragazzo non dovrebbe sposare una giovane che dà segni di squilibrio proprio come sua madre. Per questo motivo prova a convincerlo a rompere il fidanzamento, ma il ragazzo non vuole venire meno alle sue responsabilità. Per questo la marchesa è molto nervosa e a fare le spese è Tomas che viene a scoprire una sconvolgente verità. Alicia cerca un modo per far uscire suo padre di prigione ed è Matias ad offrirle un insospettabile aggancio ma a costo di un grande sacrificio. A casa Solozabal ritorna una persona del passato che scombussola di nuovo gli equilibri della famiglia.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti a Il Segreto. Encarnacion racconta ad Alicia che non riesce a vedere Manuela con gli stessi occhi con i quali guardava prima l’amica: pur continuando a volere molto bene sia a lei che alle tre ragazze Solozabal, non ha più intenzione di vederle. Antonita racconta a Isabel che Marcela non le ha detto nulla su Raimundo ma che dal suo sguardo preoccupato si percepiva che forse sa qualcosa delle intenzioni di suicidio di Francisca. Le due vengono interrotte da Adolfo che mostra l’orologio d’oro che gli ha regalato Donna Francisca e racconta dello strano atteggiamento della Montenegro per cui la marchesa si convince sempre di più che la donna voglia uccidersi insieme al marito e vuole fare qualcosa affinché la Montenegro lasci a lei la sua eredità. Alicia è molto preoccupata perché Damian, che si nascondeva a casa sua, non si trova più: la ragazza esce quindi a cercarlo perché teme che il suo arresto possa ripercuotersi contro di lei. Pablo vuole fare qualcosa per aiutare Urrutia e quindi chiede l’aiuto di Carolina: vuole andare alla locanda di Marcela per ispezionare la stanza dove alloggiava Maria Jesus per trovare qualche prova che possa scagionare il migliore amico di Ignacio. Carolina ovviamente non si tira indietro e chiama Marcela che acconsente alla visita: i due si mettono così ad ispezionare la stanza ma non trovano purtroppo nulla.

A casa Solozabal, nel frattempo, c’è una grande novità: rientra Marta per il matrimonio di sua sorella. Manuela l’accoglie con grandi feste e poi le racconta tutte le novità che sono successe in sua assenza. Poco dopo entra il cugino Ramon e Manuela non può fare a meno di guardare le loro mani e vedere che ci sono due fedi al dito: la ragazza conferma la notizia ma aggiunge che spiegherà tutti i dettagli solo quando tutta la famiglia sarà riunita. Intanto in paese Damian, armato di pistola, si nasconde nel buio per uccidere Matias a fermarlo, però, ci pensa Alicia che lo riesce a trovare in tempo. Quando arrivano Pablo e Carolina e poi anche Rosa, tutti restano molto sorpresi del matrimonio ma mentre Carolina e Pablo si congratulano, Rosa guarda sua sorella con molto astio perché pensa che nasconda qualcosa. Più tardi arriva anche Don Ignacio e gli comunicano la notizia del matrimonio ma l’uomo non la prende molto bene. Poi, dopo un attimo di titubanza, l’uomo decide di dare la sua benedizione. Encarnacion scopre Damian in casa sua e Alicia le chiede aiuto per salvare l’operaio. Hipolito prova a consolare Tiburcio che teme che Dolores scopra del suo presunto tradimento.



