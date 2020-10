Il Segreto/ Anticipazioni puntata 4 ottobre: Marcela è incinta

Il Segreto, anticipazioni puntata 4 ottobre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, 4 ottobre, Marcela scopre di essere incinta e lo confessa a Mauricio. Intanto Carolina affronta nuovamente Pablo e gli dice che è necessario guardare in faccia la realtà: sono fratello e sorella e devono imparare a viversi in maniera diversa perché fanno parte della stessa famiglia. Intanto Don Ignacio assiste ad una conversazione fra Manuela e le sue figlie e interviene per assumersi la responsabilità di tutto quello che è successo. Isabel ha l’ennesimo confronto con Inigo che vorrebbe riavvicinarsi alla donna ma la marchesa, con il suo fare sempre arrogante, lo rimette al suo posto ricordandogli che è solo un subalterno. Il progetto di vendere a tutto il paese di Puente Viejo il dentifricio mette in una situazione difficile sia Onesimo che Hipolito, anche perché un piccolo incidente coinvolgerà anche il parroco.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è successo nelle ultime puntate de Il Segreto. Pablo chiede a Urrutia chi sia la sua vera madre ma l’uomo non ha intenzione di tradire il segreto di Don Ignacio e quindi invita il ragazzo a parlarne direttamente con il padre. Poi avvisa il Solozabal che a breve il figlio potrebbe chiedergli informazioni sulla sua madre naturale e l’uomo va in panico perché non sa come poter affrontare l’argomento con il ragazzo. Isabel vede Alicia in casa e pensa che sia una ladra così inizia ad urlare e prova a cacciarla di casa, senza ascoltare Antonita che prova a dirle che in realtà non è una malvivente. Poi arriva Tomas che prova a riportare la calma, fa accompagnare la Urrutia in ufficio e si confronta con la madre dicendole che deve chiedere scusa alla ragazza perché è stata regolarmente assunta da lui. Ma la marchesa si rifiuta dicendo che a casa sua fa quello che vuole e invitando il ragazzo a scusarsi in prima persona se proprio lo desidera: aggiunge poi che fosse in lui non lo farebbe perché deve sempre ricordare di essere il padrone. Poi mentre Tomas spiega ad Alicia alcune cose che riguardano il nuovo lavoro, Isabel riceve la visita di Rosa e le propone di darle un aiuto per organizzare le imminenti nozze con Adolfo.

A casa Urrutia Encarnacion e Esus aspettano l’arrivo di Alicia, di ritorno dal suo primo giorno di lavoro. L’uomo ne approfitta per raccontare alla moglie che Pablo ha chiesto notizie di sua madre e che Ignacio non ne vuole parlare. Quando arriva la ragazza a casa, i genitori provano a chiederle informazioni ma la giovane è molto restia a dare dettagli. Il padre ne approfitta per dirle che è molto orgoglioso di lei perché è riuscita a trovare lavoro in ufficio e non tutte le donne ci riescono. Alla Villa, intanto, Adolfo va a trovare Rosa e trova la ragazza di ottimo umore perché è stata a La Habana e si sono organizzate per la progettazione del matrimonio: il ragazzo promette che la aiuterà di più nei preparativi delle nozze. Quella sera stessa Alicia incontra Damian e gli racconta dell’arroganza con la quale la marchesa tratta lei e gli altri dipendenti ma l’operaio la invita a mantenere un profilo basso. Ignacio racconta a Manuela che Pablo probabilmente potrebbe chiedere informazioni su sua madre e la governante gli consiglia di dire la verità perché è questo che si meritano tutti, visto che fino a questo momento ha mentito a tutti. Il Solozabal, però, dice di non sentirsi pronto per affrontare il figlio. Adolfo va in municipio per parlare con Marta della donazione della miniera e ne approfitta per stuzzicarla nell’intento di farle ammettere che lo ama ancora. Onesimo e Hipoluto hanno creato una nuova formula del dentifricio ma il sapore è davvero disgustoso e nessuno dei paesani lo vuole acquistare.



