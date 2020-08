Il Segreto/ Anticipazioni puntata 5 agosto: Soledad vuole scappare e…

Il Segreto, anticipazioni puntata 5 agosto

Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 5 agosto, Soledad è decisa a scappare e chiede l‘aiuto della sua amica Pepa per organizzare il piano di fuga. Tristan, invece, porta Angustias dal medico perché le parole di Pepa gli hanno comunque messo un tarlo in testa: la donna teme di essere scoperta e per questo prende Martin e lo conduce nella zona del Salto dell’Angelo, un posto molto pericoloso. La famiglia Ulloa, infine, tira un sospiro di sollievo perché la guardia reale, di passaggio a Puente Viejo, soggiornerà nella loro locanda. L’arrivo del giovane rampollo figlio di Raimundo ha messo in allerta Francisca convinta che proprio lui possa portargli via i lavoratori dai campi con le sue idee liberali e di uguaglianza ma il sindaco sembra convinto che non succederà niente di tutto questo. Cosa vedremo nelle nuove puntate?

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. Tristan non crede alle parole di Pepa che gli ha raccontato che Martin non è figlio suo e di Angustias. Quando la levatrice gli dice del rapporto dell’ospedale psichiatrico nel quale è chiaramente scritto che la donna non ha mai partorito prima, il Montenegro le risponde che solo quando potrà leggere egli stesso il documento crederà a quello che gli dice. Sebastian illustra al padre le migliorie che si possono fare nei suoi terreni per renderli più produttivi. Raimundo gli dice, però, che vuole vendere le terre per restituirgli i suoi soldi ma il figlio gli dice che ha trovato una soluzione per le loro finanze. Dolores e Pedro hanno alzato i prezzi dei generi dell’emporio per diventare ricchi, con la scusa che sono stati per primi i fornitori ad alzare i costi, ma si scontrano con le difficoltà economiche degli abitanti di Puente Viejo che non possono pagare. Mercedes prova a convincere Francisca che Soledad sta soffrendo davvero ma la donna non dimostra alcuno scrupolo. Quando la finta cugina dimostra l’intenzione di andare via e smettere di ingannare la ragazza, la Montenegro le promette più soldi di quelli concordati all’inizio e così Mercedes si convince a restare. Intanto Francisca si sta trovando molto male con la servitù di casa ora che Rosario è partita e la situazione è sempre più insostenibile.

Angustias è ancora a letto e riceve la visita di Tristan: l’uomo prova a farle domande circa la sua prima gravidanza ma la donna cerca di cambiare argomento e alla fine lo allontana, destando i sospetti del marito. Angustias, però, richiede la presenza di Pepa e le intima di stare lontana dal marito e dal figlio, fino a che resterà in quella casa. Francisca incontra Pedro e, in qualità di sindaco di Puente Viejo, gli chiede di controllare Sebastian Ulloa per capire quali siano le sue intenzioni e dove abbia trovato i soldi per saldare i debiti del padre. Il sindaco ubbidisce immediatamente ma quando incontra il giovane Ulloa non riesce a sapere nulla di buono. Tristan parla con Soledad cercando di convincerla a riprende in mano la sua vita ma la donna è molto sofferente e dichiara tutto il suo odio per la madre. Pepa, invece, sta trovando una nuova armonia con il nuovo dottore Alberto e per questo gli chiede espressamente il rapporto su Angustias, dicendo che le serve per prepararsi al parto: i documenti, però, non sono fra le carte lasciate da Don Julian. Allora Pepa racconta tutto a Tristan, invitandolo a chiedere direttamente ad Angustias oppure a farla visitare da un medico. Quando la levatrice se ne va, Tristan fa recapitare un misterioso biglietto a qualcuno. Soledad fa credere alla madre di aver finalmente ceduto alle sue pressioni e di essere pronta a diventare la figlia obbediente che la donna desidera: in realtà ha solo bisogno di convincere la Montenegro a diminuire il suo controllo. Intanto Francisca riceve il sindaco il quale è venuto a riportare tutte le informazioni che è riuscito a recuperare durante la conversazione con Sebastian Ulloa.



