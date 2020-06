Il Segreto/ Anticipazioni puntata 5 giugno: Don Ignacio ci ripensa!

Pubblicità

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 GIUGNO

Nella puntata di oggi, venerdì 5 giugno, de Il Segreto, Encarnacion affronterà Dolores intimandola di smetterla di spettegolare sulla figlia altrimenti dovrà vedersela con lei. Dolores non si lascia certo intimorire e, anche se è appena uscita dal carcere, sfida la donna a farle vedere che cosa le farà se dovesse disobbedire all’avertimento. Don Ignacio, invece, comunicherà al suo braccio destro Esus che ha riflettuto molto attentamente e non vuole più lasciare Puente Viejo e per questo motivo non ha ancora acconsentito alla vendita della casa. Non sa, però, che presto tutti i suoi piani verranno sconvolti ancora una volta da sua figlia Rosa che gli comunicherà il suo imminente matrimonio con Adolfo. Il Solozabal andrà nel panico, pensando immediatamente che dietro a tutti questo c’è lo zampino della sua più acerrima nemica, la marchesa De Los Vivo

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Adolfo parla con la madre di quello che è successo fra lui e Rosa e chiede alla marchesa il permesso di sposarla, dopo averla compromessa. Inspiegabilmente la donna non si arrabbia e dà il suo benestare al matrimonio, dicendo al figlio che lo aiuterà a parlare con Don Ignacio per chiedere la mano della figlia. In famiglia Solozabal, però, tutti ignorano cosa stia accadendo e addirittura Marta e Manuela non vedono l’ora che arrivi il giorno della loro partenza per Bilbao, così da allontanarsi per sempre dalla famiglia dei marchesi. In realtà lo stesso Don Ignacio sta seriamente rivalutando la decisione di lasciare Puente Viejo, soprattutto ora che ha saputo che a prendere il suo posto definitivamente sarà Ramon. Rosa è invece riuscita a scappare dalla Villa e si incontra di nascosto con Adolfo, il quale le comunica che nei prossimi giorni si recherà a casa sua per chiedere ufficialmente la sua mano al padre e organizzare così le loro nozze. Isabel sta facendo pressioni sul suo intermediario affinché porti avanti l’acquisto della Casona, prima che Ignacio parta per Bilbao. L’intermediario le comunica che l’offerta di acquisto è già sul tavolo del Solozabal ma che l’uomo sta prendendo tempo: la marchesa teme quindi che la trattativa possa saltare e in quel caso non saprebbe come comunicare la notizia a Francisca che è ossessionata dalla Villa. Mentre racconta questo ad Antonita viene raggiunta da Tomas che richiede la sua presenza in ufficio per risolvere un problema con i minatori. A questa richiesta la marchesa ha uno scatto di rabbia che il figlio non sa spiegarsi.

Matias e Marcela sono felici della giornata che hanno trascorso insieme a Camelia. Tuttavia entrambi si sentono in colpa per le relazioni extraconiugali che, all’insaputa uno dell’altra, hanno vissuto. Matias ripensa a Alicia e a come è riuscita ad irretirlo, convincendolo che il suo matrimonio era il passato mentre lei era il futuro. Marcela, invece, ripensa alla sua storia con Tomas e a quanto l’uomo sia stato buono con lei. Alicia ha convocato Matias a casa sua, rinfacciando all’uomo di non essersi presentato al loro appuntamento in cantina. In realtà si tratta di una scusa perché la Urrutia vorrebbe solo avere un momento di intimità con lui, ma il Castañeda la respinge con una scusa, dicendo di essere troppo preoccupato sulla situazione politica del Paese e di non riuscire a concedersi nessuno svago. In realtà non sa come dirle che ha deciso con la moglie di darsi una seconda opportunità e trova più semplice inventare scuse che affrontare la situazione. La Urrutia, però, ha capito benissimo che il suo amante sta facendo di tutto per evitarla. All’emporio, infine, Tibursio e il nipote ricevono la visita del capitano il quale annuncia che la mattina successiva Dolores sarà ricondotta nella sua casa.



