Il Segreto/ Anticipazioni puntata 5 maggio 2020: Isabel incontra Matias e…

Il Segreto, anticipazioni puntata 5 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, 5 maggio 2020, Isabel si incontrerà nuovamente con Matias e gli comunicherà che se i minatori non rientreranno immediatamente al lavoro, ne licenzierà 20 la settimana successiva. Intanto Francisca farà pressioni sulla proprietaria della miniera per convincerla ad acquistare le terre che un tempo erano state sue ma Isabel prende tempo perché vuole ripristinare la situazione nella sua azienda. Tomas e Adolfo sono sul punto di scoprire che la madre nasconde Francisca a casa loro. Intanto a casa Solozabar, Don Ignacio mette in punizione Rosa dopo aver scoperto che la ragazza si vede con Adolfo, certo di impedire in questo modo la storia d’amore fra i due.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Ippolito litiga con il padre per l’espulsione dal campo ma la discussione trascende e comprende un discorso più profondo che riguarda l’autorità. Intanto le squadre dei minatori e degli operai della fabbrica sono in osteria e festeggiano il pareggio. Non sanno ancora che tutto quello che Matias è riuscito ad ottenere dalla marchesa è un rifiuto a migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro. Anche Don Ignacio sta provando a fare un tentativo e va da Isabel per riuscire a convincerla ad accettare le richieste dei minatori: teme, infatti, che se la produzione della miniera si interrompe, alla sua fabbrica non arriveranno materie prime. Tuttavia la donna non vuole l’aiuto dell’uomo e lo caccia di casa. Poco dopo la donna, insieme ai suoi figli Tomas e Adolfo, raggiunge Inigo Maqueda perché vuole sapere come sia andata la chiacchierata con Matias, a capo dei minatori. Il piano di Isabel è quello di non pagare i minatori così da costringerli a tornare al lavoro. I figli non sono d’accordo ma la donna è intransigente e non vuole cedere terreno nei confronti dei suoi lavoratori perché è convinta che successivamente avranno pretese sempre più grandi. Ignacio invece parla con i suoi operai con i quali deve ammettere di non essere riuscito ad ottenere nulla da Donna Isabel.

Pablo è pronto per lasciare Puente Viejo per il servizio militare. L’ultima sera va quindi a trovare Carolina a casa sua e la ragazza gli promette che lo aspetterà perché, nonostante tutti li considerino troppo giovani, lei lo ama e non può vivere senza di lui. Pablo si scusa per non aver avuto il coraggio di parlare con suo padre e le consegna un regalo: una scatola con le foto che li ritraggono insieme. Manuela approfitta della colazione per parlare con Marta e le ricorda che, se non è interessata a Ramon, non dovrebbe illuderlo. Marta confessa di essere compiaciuta della corte dell’uomo ma di pensare ancora ad Adolfo. Poi vengono interrotte dall’arrivo della sorella e sono costrette a cambiare discorso. Isabel va a trovare Francisca per chiederle un consiglio su come trattare i rivoltosi della miniera. Tomas torna da Marcela per scusarsi della scenata del giorno prima. Confessa poi alla donna di dover incontrare suo marito Matias perché ha avuto l’incarico dalla madre di riuscire a risolvere lo sciopero dei minatori. Più tardi Matias raggiunge Adolfo e Tomas per discutere i termini della fine dello sciopero. I due fratelli propongono una serie di migliorie delle miniere a patto, però, che i minatori tornino subito al lavoro. Matias dice di dover parlare con i minatori e solo dopo saprà dare una risposta. Poi si incontra con Alicia e le fa vedere un negozio abbandonato nel quale si possono riunire con i minatori. La ragazza ne approfitta per dirgli che ha deciso di riprendere gli studi, per la gioia dei suoi genitori. Francisca, infine, decide di scrivere una lettera a Raimondo per raccontargli i motivi della sua fuga.



