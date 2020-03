Il Segreto/ Anticipazioni puntata 5 marzo 2020: Don Beregnario incontra Marina

Il Segreto, anticipazioni puntata 5 marzo 2020

Il Segreto torna in onda oggi, 5 marzo 2020, andiamo a vedere le anticipazioni. Un evento davvero speciale infatti arriverà ad animare la cittadina di Puente Viejo. Si tratta dell’incontro tra Don Berengario e Marina, la sua vecchia fiamma madre di Esther. Il sacerdote si mostrerà davvero colpito da quella donna che tanti anni prima ha amato immensamente. In un dialogo a cuore aperto Marina gli rivelerà di essere stata costretta dalla ricca famiglia del parroco a tacere quella gravidanza, per dar modo a lui di concentrarsi sulla sua carriera religiosa. Come reagirà adesso Don Berengario? A svelarcelo sarà un nuovo appuntamento con la soap spagnola Il Segreto, che ci tiene compagnia ogni giorno alle ore 16:35 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti a Il Segreto. Tutti gli abitanti di Puente Viejo intenti a cercare tra le macerie del vecchio monastero il corpo di Fernando. La trappola che il Mesia aveva preparato per i suoi eterni nemici, ovvero Francisca, Raimundo, Carmelo, Severo ed Irene ha finito per ritorcersi contro di lui quando Maria è riuscita a trascinarsi fino al detonatore e far esplodere la bomba che ha fatto crollare l’edificio dove il Mesia voleva attirare il gruppo, proprio mentre appparentemente lui si trovava all’interno. Il fatto che però il corpo dell’uomo non si ritrovi impensierisce la Castaneda, che comincia a temere che non sia in realtà morto. Comunque la donna torna a stare con Francisca e Raimundo, chiede loro scusa per essersi fatta plagiare così tanto da Fernando e si dimostrerà ben felice davanti alla loro richiesta di far tornare a vivere con tutti loro Betran ed Esperanza, i figli che la donna aveva dovuto allontanare e mandare in collegio.

Un altro evento sembra preoccupare i personaggi di Puente Viejo. Mentre Prudencio dovrà di nuovo fare i conti con Pablo Armero che, saputo da Francisca che l’Ortega non è più un suo protetto, si rifarà vivo per imporre le sue condizioni e pretendere indietro i suoi soldi. Prudencio però deciderà di non rivelare i suoi problemi economici a Lola e continuerà con i preparativi per il matrimonio senza darle ulteriori motivi di preoccupazione. Lola infatti ha già molti pensieri, tra il timore delle vendette si Donna Francisca e i mille dubbi che l’hanno assalita dopo che sua sorella Ana le ha proposto di acquistare il terreno della loro vecchia fattoria. La Mendana si mostrerà contraria anche quando sarà Prudencio a chiederle di riflettere sulla proposta, pensando che se Puente Viejo riuscirà a salvarsi dall’inondazione la proprietà potrebbe essere un ottimo investimento. Intanto tutto il destino di Puente Viejo sembra restare appeso ad un filo, con il sottosegretario Garcia Morales sempre più determinato a procedere con l’apertura della diga che potrebbe davvero cancellare definitivamente tutto il paese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA