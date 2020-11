Il Segreto/ Anticipazioni puntata 5 novembre: chiarimento tra Isabel e Francisca

Il Segreto, anticipazioni puntata 5 novembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 5 novembre, Isabel e Francisca hanno un chiarimento che le porta a capire che dietro il sospettare l’una dell’altra per le sventure che stanno loro capitando c’è qualcuno e non può che trattarsi di Eulalia Castro. Le due donne, quindi, decidono di allearsi per riuscire a mettere fuori combattimento una volta e per sempre la loro rivale. Carolina organizza l’ennesima merenda per Maria Jesus perché vorrebbe avvicinarsi alla donna così da impedire che Pablo possa decidere di andare via con lei. Questa volta la donna accetta ma tutti la accolgono con una certa freddezza e l’epilogo non è certo quello immaginato dalla ragazza. Adolfo, anche dopo aver saputo della gravidanza di Rosa, non ha intenzione di perdere Marta e cerca di avvicinarsi alla ragazza ma trova nella giovane una certa ostilità. Pure Tomas fa un passo importante e dice a Marcela che la ama ancora ma la donna, ormai riavvicinatasi al marito, gli risponde che fra loro devono interrompersi tutti i contatti.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Pablo va a trovare sua madre e vive con lei un momento di tenerezza. Così il ragazzo ne approfitta per chiederle di dare una chance alla famiglia Solozabal ma la donna non sembra molto sicura di volerlo accontentare. Tomas va in ospedale e trova suo fratello Adolfo molto meglio. Il ragazzo gli spiega di non aver ancora avuto modo di poter parlare con Rosa alla quale vuole finalmente confessare di amare la sorella ma spera di poterlo fare nelle prossime ore. Encarnacion e Manuela si confrontano su quello che sta accadendo alla famiglia Solozabal e vorrebbero trovare una soluzione per aiutare soprattutto Pablo e le ragazze ma non sanno cosa fare. Hipolito chiede al Capitano Huertas di indagare a fondo per capire che cosa abbia fatto Tiburcio quando si è allontanato da casa, a dare man forte al ragazzo anche Dolores che vuole assolutamente scoprire se il marito si sia avvicinato al circo e ai suoi lavoratori. Marta in municipio piange e Mauricio prova a consolarla anche se la ragazza non vuole rivelargli i motivi della sua tristezza. Poi lo saluta dicendogli che vuole andare in ospedale a trovare Adolfo.

in ospedale Adolfo riceve la visita di Juan che è stato rilasciato grazie alla dichiarazione che il marchesino a rilasciato al Capitano Huertas. L’amico è andato a salutarlo: per essere liberato ha stretto un accordo con il giudice e lo aiuterà ad incriminare gli Amaya. Dolores inizia a spazientirsi con suo marito perché l’uomo è svagato e non ricorda nulla, così la bottegaia gli chiede esplicitamente se sia andato dai suoi amici del circo e abbia visto la donna barbuta ma Tiburcio risponde di non ricordare nulla. Maqueda si reca in visita da Isabel per avere notizie sulla sua salute. La marchesa gli racconta che nutre forti sospetti sulla Montenegro e per questo ha intenzione di indagare più a fondo: ha deciso di avvisarlo perché, se le dovesse succedere qualcosa, lui saprà di chi è la colpa. Marta e Rosa si recano in ospedale per far visita ad Adolfo e il ragazzo vorrebbe mettere subito in chiaro le cose con la fidanzata ma lei lo blocca sul nascere del discorso e gli comunica di essere incinta. Marta non riesce a sostenere la conversazione e va via mentre Rosa gli dice di non provare rancore per quello che c’è stato fra loro due ma aggiunge che ora è arrivato il momento di guardare avanti e di pensare al loro futuro. Avere un figlio è un evento importante e bellissimo ma è anche molto impegnativo quindi dovranno dimostrarsi responsabili di fronte a questa novità.



