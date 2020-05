Il Segreto/ Anticipazioni puntata 6 maggio 2020: Don Ignacio preoccupato per…

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 6 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 6 maggio, Don Ignacio è molto preoccupato per la mancanza di materie prime alla fabbrica, per colpa dello sciopero della miniera. Cerca, allora, di fare scorta di prodotti ma nel frattempo Ramon ha terminato la sua visita ispettiva alla fabbrica e non vuole dare anticipazioni allo zio. Rosa, intanto, accetta un invito di Adolfo per una serata a teatro, nonostante l’uomo abbia chiaramente corteggiato sua sorella Marta quando si sono incontrati il giorno prima. Dolores ha bisogno di soldi e continua a giocare la lotteria ma non vince mai e i pochi risparmi che aveva da parte stanno finendo, all’insaputa del marito. Fra Matias e Marcela sale la tensione a causa dell’irragionevolezza dell’uomo che continua a fomentare i minatori allo sciopero.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti ne Il Segreto. Pablo è pronto per partire per il servizio militare ma resta molto stupito per il fatto che né Don Ignacio né le tre figlie Marta, Rosa e Carolina siano venuti a salutarlo. Manuela, però, gli ricorda che è solo un arrivederci quindi è meglio che non ci sia un addio tra le lacrime visto che, appena terminato il servizio militare, tornerà a Puente Viejo. In realtà è uno scherzo perché quando Pablo sta per andare via compaiono tutti per salutarlo e abbracciarlo prima della partenza: il saluto tra il ragazzo e Carolina commuove tutti. Poco dopo Don Ignacio riceve la visita di Ramon che si scusa per averlo contraddetto in fabbrica, quando il proprietario aveva manifestato l’intenzione di tornare a casa per salutare Pablo. I due parlano quindi di Pablo e di come le ragazze abbiano sofferto per la partenza del ragazzo. In serata Marta e Rosa scendono in cucina e raggiungono Manuela che sgrida la più grande delle due perché sta dando false speranze a Ramon non essendo veramente innamorata di lui. Rosa racconta invece che il giorno dopo dovrà incontrare Adolfo ma non vuole allontanarsi da Carolina. Prega, quindi, la sorella Marta di recarsi all’appuntamento con Adolfo al posto suo per consegnargli una lettera: Marta non vorrebbe perché è segretamente innamorata di lui ma alla fine cede e acconsente.

Donna Isabel incontra Matias con il suo braccio destro Maqueda. La donna dice al sindacalista che le condizioni offerte per far terminare lo sciopero sono cambiate: non ci sarà alcuna concessione ma un elenco di 20 persone che, se gli operai non dovessero tornare immediatamente al lavoro, verranno subito licenziati. Matias prova ad appellarsi al buon senso di Inigo ma Isabel è irremovibile: verranno licenziate 20 persone per ogni settimana di sciopero. Appena Matias va via, la donna incontra Tomas e Adolfo che sono sconvolti per la mossa che la madre ha deciso a loro insaputa perché pensano sia doveroso migliorare le condizioni di vita dei lavoratori. Matias, invece, incontra nel negozio abbandonato i minatori e comunica loro quello che la marchesa gli ha detto. Il sindacalista prova a convincere i minatori a non mollare perché pensa che sia solo un bluf e per questo non vuole dare ai minatori i nomi dei 20 licenziati. Poco dopo Matias viene raggiunto da Alicia alla quale racconta quello che è successo. Tomas, invece, va nella taverna di Marcela e discute con la donna delle decisioni prese dalla madre. Intanto torna Matias e appena vede Tomas lo aggredisce per i licenziamenti mentre Cosme va a trovare Maqueda per comunicare che i minatori vogliono sbloccare la vicenda tornando immediatamente al lavoro. La decisione è stata presa all’insaputa di Matias.



