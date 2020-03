Il Segreto/ Anticipazioni puntata 6 marzo 2020: Prudencio scende a patti con Pablo

Il Segreto, anticipazioni puntata 6 marzo 2020

Il Segreto torna protagonista oggi, 6 marzo 2020, andiamo a leggere le anticipazioni. Dinanzi alle minacce di Pablo, Prudencio è costretto a cedere e a scendere a patti con lui per preservare Lola. Nel frattempo, arriva una lieta notizia, la guardia Civile sembra confermare la morte di Mesia, seppur non sia riuscita a recuperarne il corpo, che ipotizzalo sia andato bruciato nell’esplosione. Maria sollevata resta a vivere con la sua madrina insieme ai suoi figli. Lola e Prudencio cercando di sposarsi. Don Berengario è tra due fuochi: la figlia e Marina, anche Don Anselmo non gli è di aiuto perché non sa a chi credere. Esther, nel frattempo, cerca ogni modo per far andare via la madre in modo che il suo piano possa essere portato a termine.

Il Segreto, dove siamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti a Il Segreto. Maria esce viva dalle mani di Fernado, dopo aver fatto saltare il Monastero viene soccorsa dalla sua madrina che la porta a casa con sè e la riprende sotto la sua ala protettiva. Lola non vuole sentire ragione, vieta assolutamente a Prudencio di acquistare la fattoria della sorella e del cognato nei confronti dei quali nutre profondi dubbi e rancore. Gracia vuole rallegrare il paese portando lo spettacolo di flamenco della cugina a Puente Viejo e per questo chiedo l’aiuto di Irene. Tibursio è afflitto dalla moglie Dolores che pretende la lavatrice. Nel frattempo una domanda assilla il paese Fernando sarà davvero morto?

Tibursio ed Ipolito cedono ai ricatti delle rispettive moglie e decidono di comprare la tanto richiesta lavatrice. Dolores dopo aver scoperto che Marina è la madre di Esther decide di approfondire le indagini sulla donna per capire che segreto nasconde la donna. Maria si prepara a riportare a casa i due piccoli Esperanza e Beltran, consapevole che saranno tutti sotto il controllo della Montenegro. Lola decide di non accettare l’offerta della sorella e non acquista la fattoria. Prudencio riceve di nuovo visita da parte dell’usuraio Pablo.



