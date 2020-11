Il Segreto/ Anticipazioni puntata 6 novembre: la convinzione di Isabel

Il Segreto, anticipazioni puntata 6 novembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, venerdì 6 novembre, Isabel si introduce nel padiglione, dove si trovano le stanze della Montenegro, convinta che sia stata lei ad attentare alla vita dei figli. Appena si introduce in quella zona de La Habana, però, trova Francisca ad attenderla e fra le due c’è una inevitabile resa dei conti: entrambe hanno creduto l’altra desiderosa di farla fuori ma parlando si rendono conto che c’è solo una donna capace di organizzare tutto questo ed è Eulalia Castro. Dopo lo stupore iniziale le due decidono di allearsi per riuscire a mettere fuori combattimento la perfida parente. Intanto Matias è sempre più preoccupato per la sparizione del nonno ma a consolarlo c’è Marcela. La donna, sempre più innamorata del marito, riceve una visita da Tomas che le dichiara tutto il suo amore ma per lui ha solo parole dolci ma ferme: fra di loro non potrà mai esserci nulla perché lei ha scelto suo marito e la sua famiglia. Il conflitto fra Mauricio e Don Filiberto è sempre più acceso e sta assumendo tinte fosche. Alla Villa l’accoglienza che i Solozabal riservano alla madre di Pablo è davvero molto fredda.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Mauricio entra nella locanda proprio mentre Marcela e Matias si stanno baciando: la ragazza racconta all’amico che il rapporto con il marito sta andando molto meglio e loro due sono finalmente felici. Il sindaco, invece, racconta di essere ancora in guerra con Don Filiberto e di non riuscire a capire che cosa abbia in mente il parroco. In effetti il prete è molto rancoroso ed è sicuro che sia stato Mauricio a organizzare il suo pestaggio, quindi è assolutamente deciso a vendicarsi del sindaco. Ignacio racconta a Urrutia i suoi problemi con i figli ma anche Esus ha le sue preoccupazioni perché il giornalista di Bilbao continua a scavare per trovare informazioni sul vecchio incidente. Mentre Urrutia è molto preoccupato, Don Ramon continua a pensare che presto si stancherà e smetterà di ficcare il naso in affari che non sono i suoi. Adolfo torna a casa ma il suo umore è molto adombrato perché pensa alla gravidanza di Rosa e alla freddezza di Marta. Tomas, però, si rende conto che c’è qualcosa che non va e così chiede al fratello di confidarsi: quando viene a sapere della gravidanza di Rosa, Tomas è sconvolto e incita il fratello a non abbandonare i suoi sogni d’amore ma Adolfo è convinto a prendersi le sue responsabilità, soprattutto per il bene del bambino.

Pablo va a trovare sua madre per dirle di essersi fatto una foto da regalarle ma la donna lo stupisce dicendogli di voler conoscere la sua famiglia, così come il figlio gli aveva richiesto. I due si accordano per una merenda tutti insieme quello stesso pomeriggio. Adolfo racconta alla madre che Rosa aspetta un figlio e che per questo motivo lui ha deciso di sacrificare la sua felicità e sposarla anche se non la ama. Isabel, però, ha molti dubbi in riguardo e si chiede come mai la ragazza non sia andata a confidarsi con lei, poi mette da parte le sue titubanze dicendosi felice di diventare nonna. In realtà c’è qualcosa che non le torna e continua a pensarci. Matias racconta alla moglie di avere un brutto presentimento su Raimundo e per questo motivo ha deciso di andare a fare visita a Francisca per sapere se almeno lei ha avuto notizie del marito. Mentre parlano vedono dalla finestra il sindaco e il Capitano Huertas che discutono in strada: Mauricio vuole sapere se l’amico è riuscito a far ragionare Don Filiberto ma che il parroco sta peggiorando e minaccia il sindaco e molti altri. Rosa chiede a Manuela di aiutarla ad organizzare il matrimonio e la governante accetta ma le confessa di essere molto preoccupata per Marta.



