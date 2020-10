Il Segreto/ Anticipazioni puntata 6 ottobre: un ex commilitone in cerca d’aiuto

Il Segreto, anticipazioni puntata 6 ottobre

Nella puntata de Il Segreto in onda su Canale 5 oggi, martedì 6 ottobre, Pablo racconta al padre di essere stato seguito da un ex commilitone che ha bisogno di aiuto. Rosa, invece, frequenta sempre più spesso la marchesa ed è molto affascinata dal comportamento della donna. Francisca viene a sapere da Matias che suo nonno è stato a Puente Viejo nel tentativo di trovarla, così inizia a sviluppare insofferenza nei confronti di Isabel che le ha nascosto tutto. Le ragazze Solozabal scoprono che Manuela non ha mai spedito le lettere che per tanti anni le tre sorelle hanno spedito alla madre in Austria e se ne chiedono il motivo. Mauricio, venendo a sapere della presenza della Montenegro in paese, va a trovarla per renderle omaggio ma la donna si rifiuta di riceverlo. Alicia si tranquillizza perché comprende che nessuno vuole licenziarla dalla miniera.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto a Il Segreto nelle ultime puntate. Maqueda chiede a Isabel di parlare perché ha bisogno di alcune spiegazioni su che cosa abbia fatto e con chi sia stata nelle due settimane di lontananza. Isabel, però, non reagisce bene e neanche la confessione del suo braccio destro di amarla riesce ad ammorbidirla: fra di loro non ci potrà mai essere una relazione ufficiale e alla luce del sole ed è meglio che lui si trovi un’altra donna che possa darle quello che vuole. Anche Tomas e Adolfo si interrogano su che cosa nasconda la marchesa ma non riescono ad ottenere nessuna risposta. Poi vengono interrotti dall’arrivo di Alicia, convocata direttamente da Tomas. Pablo e Damian discutono del fatto che gli operai non sanno come trattare il ragazzo, ora che è ufficialmente figlio di Don Ignacio. Pablo, però, chiede di essere trattato come sempre perché nulla è cambiato. Quando Damian prova a convincerlo che le condizioni della fabbrica devono essere cambiate, Pablo specifica che come sempre resterà fedele a Don Ignacio, prima come figlioccio e ora come figlio. I due parlano e non si rendono conto che dall’interno della locanda qualcuno li osserva. Dopo la giornata alla corrida, Tiburcio chiede alla moglie di trascorrere più tempo insieme.

Francisca trascorre sempre più spesso del tempo a La Habana, lontana dal padiglione. Racconta alla domestica Antonita di essersi accordata con Isabel per fare una passeggiata in paese così da far sapere a tutto del suo ritorno senza attirare troppo l’attenzione. Alicia si incontra con Damian e gli racconta che teme che il suo posto alla miniera sia in bilico perché ha sentito i due fratelli discutere sul fatto che è ora di far tornare la situazione alla normalità e pensa che si riferissero proprio alla sua assunzione. Marta e Adolfo si incontrano nuovamente in municipio perché lui va a consegnare i soldi promessi per la donazione. Fra i due c’è una certa alchimia, anche se la Solozabal prova a riportare i loro discorsi sempre sulla sorella. Il loro discorso viene interrotto, però, dall’arrivo di Maqueda. Francisca e Isabel vanno a Puente Viejo per una passeggiata e suscitano i commenti di tutti i paesani: l’incontro con Dolores, però, è motivo di grande nervosismo da parte della Montenegro perché la donna fa troppe domande. Richiamati dalla folla arrivano anche Don Filiberto e il capitano Huertas e la Montenegro si sente finalmente al centro dell’attenzione, come ha sempre desiderato negli ultimi anni. Quando Francisca va nella locanda di Matias viene a sapere dal ragazzo che il nonno l’ha cercata per mesi ma che ormai è partito da settimane e non ha più dato sue notizie. I due invitano la donna a sistemarsi a vivere alla locanda ma la donna dice che starà a La Habana, suscitando commenti acidi di Matias.



