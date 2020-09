Il Segreto/ Anticipazioni puntata 6 settembre: Pedro inseguito dai militari

Il Segreto, anticipazioni puntata 6 settembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, sabato 6 settembre, le autorità militari sono ormai sulle tracce di Pedro, accusato di essere un disertore. Tuttavia l’intervento risolutivo di Manuela e di Don Ignacio sarà provvidenziale per salvare la vita al ragazzo. Carolina, però, a questo punto deve dire al padre della sua storia d’amore con il ragazzo, temendo una reazione del genitore. Matias, impegnando a rinsaldare il suo matrimonio con Marcela, si rende conto che la donna gli sta nascondendo qualcosa di importante e inizia una sua personale indagine per scoprire di che cosa si tratti. Damian riesce a convincere Alicia a scavalcare Matias e ad aiutarlo ad organizzare il rapimento di Don Ignacio al fine di dare un segnale forte dopo la morte di Cosme. Tutti gli abitanti di Puente Viejo aiutano Onesimo ad inscenare la sua morte: il capitano Ghunter, però, non sembra credere a questa versione e quindi continua ad interrogare tutti, anche Dolores e Hippolito, per riuscire a capire se davvero lo psicologo sia deceduto oppure no.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove ci troviamo dopo l’ultima puntata de Il Segreto. Manuela ha scoperto di Pedro ma, dopo aver sentito il racconto del ragazzo, decide di non raccontare nulla a Don Ignacio e di coprire i due giovani. Più tardi, quando il padre cerca Carolina, la tata decide di coprirla mentre insieme escogitano il sistema migliore per riuscire a salvare Pedro dalla prigione. Isabel è a colloquio con Maqueda perché vuole sapere se sono vere le notizie che danno Marta Solozabal come nuova impiegata della fabbrica del padre. Mentre discutono di questo e vivono un momento di intimità, vengono interrotti dal capitano Huertas, ancora una volta in visita alla marchesa, facendo ingelosire Iñigo. Anche Antonita e Francisca credono che il capitano sia innamorato di Isabel e la corteggi e proprio questa informazione fa allarmare non poco la Montenegro. Il capitano si incontra con il sindaco Mauricio per sfogare le sue pene d’amore, senza fare però il nome della donna che ama ma che non ricambia il suo amore. Tomas si confida con Adolfo e dice al fratello di essere molto in pena per Marcela: anche se la donna ha chiuso definitivamente la loro relazione, lui non riesce a dimenticarla e rimpiange i giorni trascorsi insieme. Il fratello gli consiglia di concentrarsi ad altro per superare le sue pene sentimentali.

Don Ignacio si confronta con Urrutia sull’idea che ha avuto e riceve l’approvazione del suo braccio destro: propone quindi alla figlia di affiancarlo nel dirigere la fabbrica e la ragazza accetta con entusiasmo. Ghunter va alla locanda e chiede a Matias, Marcela e al parroco chiedendo notizie di Onesimo e tutti dicono che è morto, quando però arriva Maqueda rischiano di farsi scoprire perché l’uomo ingenuamente dice di averlo visto qualche minuto prima. Manuela, pur avendo promesso di mantenere il segreto di Pedro, decide di parlarne con Encarnacion alla quale dice che il ragazzo ha disertato e ora è nascosto in soffitta. La donna racconta all’amica di tutto quello che il ragazzo ha dovuto subire in caserma e le chiede consiglio perché non sa come comportarsi, a quel punto Encarnacion confida a Manuela che i due giovani si amano. Carolina è molto sollevata dal fatto che Manuela ora sia dalla loro parte ma Pedro rovina la sua gioia dicendole che corrono un grande pericolo perché le autorità lo staranno cercando. Tomas e Alicia si scontrano casualmente per strada e iniziano immediatamente a litigare, soprattutto perché la ragazza non perde occasione per dimostrare al De Los Vivos tutto il suo disprezzo.



