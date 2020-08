Il Segreto/ Anticipazioni puntata 7 agosto: Tristan e Pepa nella tempesta.. (replica)

Il Segreto, anticipazioni replica di oggi, 7 agosto

Nella puntata de Il Segreto di oggi, venerdì 7 agosto, il parroco di Puente Viejo sfrutterà l’amore che il giovane s prova per Emilia per smascherare le bugie del padre che sta volontariamente aumentando i prezzi dell’emporio per guadagnare di più. Mentre Sebastian confida a Tristan di avere il progetto di aprire un’industria di conserve, il Montenegro è preoccupato per la sorella che sta sempre peggio. Durante una tempesta notturna, poiché le condizioni di Soledad si aggravano, Tristan va in città alla ricerca di medicine per salvarle la vita ma non riesce nel suo intento. Pepa, che si sente in grande colpa per aver aiutato la ragazza, corre a cercare Tristan per aiutarlo.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. In casa Montenegro tutti sono preoccupati per la scomparsa di Angustias e Martin ma Tristan viene a sapere dal cocchiere che li ha accompagnati che sono al Salto dell’Angelo. Una volta arrivati, Pepa e Tristan riescono a convincere la donna a non commettere una sciocchezza. Emilia e Alberto trovano molte affinità e fra i due si crea una certa intimità che spinge la locandiera a guardare in modo diverso il medico. Ma la lettera che gli viene consegnata dal postino lo spinge a correre subito via. Don Anselmo si confronta con Raimundo e ai due viene il sospetto che sia colpa del sindaco se Puente Viejo è ridotta alla fame per i prezzi altissimi dei beni di prima necessità. Il parroco decide di andare a trovare Hippolito per scoprire la verità. Soledad sta male e Mercedes chiama subito Francisca. Le due non capiscono cosa possa avere la ragazza che in realtà ha di nascosto assunto il veleno che le ha dato Pepa. Alcune macchie sulle lenzuola, però, insospettiscono Mercedes. Quando arriva il medico Alberto non riesce a capire quale sia il problema ma accerta la gravità della situazione, quindi consiglia Francisca di portarla in ospedale in città per degli accertamenti più approfonditi. Pepa chiede a Tristan notizie di Martin e Angustias ma l’uomo le dice che la moglie sembra più tranquilla e che, anche se ora sa che Martin non è suo figlio, gli vorrà sempre bene come se lo fosse. Quando però Pepa gli chiede se ha intenzione di parlare con Angustias dicendole che sa delle sue bugie, Tristan le risponde che non vuole mettere in pericolo la vita del nascituro e che per il momento non le parlerà: la notizia turba molto la levatrice.

Francisca va a trovare Raimundo e come al solito fra i due nasce una discussione. La donna rinfaccia all’uomo di costringere suo figlio, un ingegnere laureato, a mettere da parte il suo futuro per fargli servire in una locanda. L’Ulloa lo caccia ma le sue parole hanno colpito nel segno. Tuttavia il lavoro richiama tutte le sue attenzione: dopo che l’ultimo pasto è servito agli operai del Cammino Reale, la famiglia si rende conto di avere i soldi necessari per comprare la prima partita di materiale per riprendere i lavori all’ampliamento della locanda. Angustias prova a convincere Tristan che sta molto meglio e che è equilibrata abbastanza per superare ogni difficoltà, la Montenegro prova a mettere in guardia il figlio ma Tristan è ben deciso a tenere la madre lontana dalla sua vita. I pazienti di Alberto iniziano ad aumentare e il dottore ringrazia Pepa. Poi le racconta che Soledad è stata portata in ospedale in città per gli esami e le fa vedere una lettera che ha ricevuto Pepa così la levatrice è costretta a dirgli che non sa leggere: poiché la notizia fa sorridere il medico, Pepa si offende e va via senza conoscere il contenuto della missiva. Don Anselmo va da Hippolito e lo coglie di sorpresa quando è da solo per riuscire ad avere informazioni sull’aumento galoppante dei prezzi e sul fantomatico speculatore misterioso. Mercedes comunica a Francisca che pensa che Soledad stia fingendo il malore.



