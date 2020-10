Il Segreto/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: Rosa alla ricerca di una lettera

Il Segreto, anticipazioni puntata 7 ottobre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 7 ottobre, Rosa, cercando una lettera scritta da Carolina alla madre, si rende conto che Manuela non ne ha mai spedita una. Mauricio è sempre più assente da Puente Viejo: dopo aver saputo dell’arrivo di Francisca a Puente Viejo, è corso subito a La Habana per renderle omaggio ma la donna si è rifiutata di riceverlo. La Montenegro ha un piano secondo il quale non è ancora arrivato il momento di farsi vedere in giro da tutti i suoi concittadini troppo frequentemente, ma ovviamente il Godoy non lo sa e si sente molto offeso e umiliato per non essere stato ritenuto degno di conferire con la sua ex padrona. Intanto Francisca sta riuscendo a mettere insieme i pezzi di tutta la sua storia degli ultimi mesi e capisce che Isabel ha tramato contro di lei per non farla trovare da Raimundo che era giunto a Puente Viejo proprio per avere notizie di sua moglie.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Tomas e Adolfo hanno l’ennesima discussione con la loro madre perché vogliono sapere dove sia stata per sue settimane ma la donna continua a non voler dire nulla e tratta molto male i due ragazzi. Pablo racconta al padre che un vecchio commilitone della caserma è andato a trovarlo e che gli ha chiesto denaro e cibo per continuare il viaggio e tornare a casa sua. Ignacio è compiaciuto dall’aiuto che il figlio ha dato all’amico ma è preoccupato perché teme che il ragazzo possa essere in pericolo se altri ex commilitoni volessero venire a cercarlo. Poi il Solozabal raggiunge Manuela in cucina e le confessa di aver parlato con il capitano Huertas per far sorvegliare i dintorni della Villa in quanto teme che qualcuno possa cercare Pablo. La governante racconta all’uomo che le ragazze sono un po’ agitate e parlano spesso di Donna Begonia e l’uomo si rammarica molto per questo e le dice di comportarsi come sempre. Marta va da Matias in cerca di Mauricio perché non lo vede da ore ed è preoccupata ma il Castañeda la rassicura sul fatto che il sindaco sa badare a se stesso. Marta poi lo ragguaglia sul fatto che Adolfo ha portato la donazione promessa e Matias contraccambia questa informazione raccontandole che in paese è tornata la Montenegro e che Mauricio, suo ex braccio destro, sicuramente vorrà trascorrere del tempo con lei.

Carolina va in fabbrica per parlare con Pablo in quanto ha temuto per la sua vita quando ha saputo che i militari erano venuti a cercarlo. In uno slancio di affetto la ragazza lo abbraccia e Pablo la scansa, ferendola molto. Poi il ragazzo le spiega che non riesce a vederla come una sorella e che per questo motivo cerca di mantenere le distanze. Esus è stanco ed Encarnacion se ne rende conto, poi i due commentano lo zelo con il quale la figlia Alicia si sta appassionando al lavoro. Intanto Alicia si reca all’emporio di Dolores per acquistare delle forcine e deve subire il terzo grado della proprietaria che vuole sapere come vada il suo lavoro alla miniera e che la spinge ad intrecciare una relazione con Tomas o Maqueda, due ottimi partiti per un matrimonio. Quando torna a casa ha l’ennesima discussione con sua madre sulla lotta operaia contro la borghesia e non fa che aumentare le preoccupazioni della donna. Marcela va in municipio per parlare con Mauricio e chiedergli scusa per averlo aggredito quando pensava di essere incinta: è stato un falso allarme e il rapporto fra lei e Matias non è così stabile da allargare la famiglia. Poi racconta al sindaco del ritorno di Francisca. Alicia affronta Tomas perché pensa che i De Los Vivos vogliano licenziarla ora che Adolfo è tornato a lavorare in miniera ma il ragazzo la rassicura sul fatto che tutti apprezzano il lavoro che svolge. Marta e Rosa parlano di Isabel e la futura moglie di Adolfo difende a spada tratta la futura suocera.



