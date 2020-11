Il Segreto/ Anticipazioni puntata 8 novembre 2020: come eliminare Eulalia?

Il Segreto, anticipazioni puntata 8 novembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, domenica 8 novembre, Francisca illustra alla marchesa il suo piano per eliminare definitivamente Eulalia Castro dalla scena. Isabel, però, per quanto reputi che la loro parente sia molto pericolosa, non è d’accordo sul fatto di ucciderla: fra le due è ancora scontro aperto. La marchesa è presa anche da altri problemi, in particolare il matrimonio di suo figlio Adolfo. Per questo motivo va alla Villa per parlare con Ignacio per mettere a punto i dettagli del matrimonio ma incrocia Rosa: Isabel non perde tempo e rimprovera la ragazza di non averle detto subito della gravidanza. Rosa, con lo sguardo indemoniato, non parla ma esprime il suo odio attraverso lo sguardo. Nonostante gli sforzi di Dolores di aiutare il marito a ricordare che cosa abbia fatto nella sua settimana di assenza, Tiburcio è sempre molto confuso ma nella sua mente si sta facendo strada un ricordo e non sa come parlarne alla moglie.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Alicia affronta Matias e gli dice di non fidarsi di lui: ha fatto qualche indagini e ha scoperto che non c’è stato alcun indulto, quindi la storia che ha raccontato sulla sua liberazione non è vera. La Urrutia intima quindi il Castañeda di dire tutta la verità. Pablo porta sua madre alla Villa dove la donna viene accolta da Manuela e dalle tre figlie del Solozabal: il clima è abbastanza teso ma a peggiorare la situazione c’è anche il fatto che Pablo confessa di non aver detto al padre della sua presenza ma di averlo solo pregato di raggiungerlo immediatamente a casa. Maria Jesus vorrebbe andare subito via per non mettere il Solozabal in imbarazzo ma Ignacio entra in casa proprio in quel momento. Isabel, pensando che la Montenegro non sia nel padiglione, entra nelle sue stanze e inizia a frugare, trovando della documentazione che fa riferimento ad Eulalia Castro. Francisca però è alle sue spalle e le punta una pistola alla testa. Isabel prova a convincerla che dietro tutto questo c’è proprio la zia Eulalia ma la Montenegro non crede alle sue parole e pensa che siano solo scuse per salvarsi la vita.

A casa Solozabal la tensione è crescente perché Ignacio non prende bene la presenza di Maria Jesus. L’uomo dice alla sua ex amante che avrebbe preferito che lei rispondesse alle sue lettere piuttosto che presentarsi di persona a Puente Viejo ma aggiunge anche che il suo fastidio non è rilevante visto che la presenza della donna sembra fare molto bene a Pablo. Matias spiega ad Alicia di essere stato scarcerato perché l’avvocato del sindacato ha dimostrato che la morte della guardia non è stata causata dalla spinta del Castañeda ma dalle sue condizioni precarie di salute. Poi va via, molto deluso dal comportamento della ragazza e dai suoi sospetti. Quella sera racconta alla moglie di aver visto Alicia ma le specifica che è stato solo per lavoro e che glielo dice perché non vuole nasconderle nulla. Marcela gli crede e i due si dicono ancora una volta di amarsi e poi fanno l’amore. Pablo ringrazia Carolina di aver organizzato la merenda per la madre e si dice certo che le cose andranno meglio. Poi le confessa di aver pensato di partire insieme alla mamma appena ritrovata ma di aver desistito da questo intento perché non sopporterebbe l’idea di non vederla più. Don Filiberto va al super emporio e chiede di poter fare una telefonata e di essere lasciato da solo. Poi chiama il parroco di una città vicina chiedendo di poter essere raggiunto dai soldati perché si sente in pericolo di vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA