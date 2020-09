Il Segreto/ Anticipazioni puntata 8 settembre: Isabel nasconde qualcosa?

Il Segreto, anticipazioni puntata 8 settembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 8 settembre, Tomas e Adolfo si convincono che la madre Isabel nasconda qualcosa nel padiglione e in effetti la marchesa non vuole che i figli incontrino Francisca. I due ragazzi, presi dai dubbi sulla madre, ignorano il pericolo che stanno per correre: Alicia e Damian hanno deciso di non rapire più Ignacio ma di concentrare le loro attenzione sui due marchesini. Pablo ha saputo dalla bocca di Fon Ignacio quanto sia difficile la sua situazione e, preso dal panico, tenta la fuga. Per fortuna però Carolina lo dissuade da questa pazzia. Alla fine Ignacio riesce a parlare con il giudice ma la situazione non è particolarmente felice per il ragazzo e per questo motivo sia Pablo che Carolina capiscono che la permanenza del ragazzo nella Villa sarà di breve durata. Mentre Manuela prova a convincere Don Ignacio a trovare una soluzione alternativa, i due fidanzati sono pronti per dirsi addio. Marta inizia a farsi rispettare in fabbrica da tutti gli operai.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Don Ignacio parla con il capitano Huertas e gli dice che Pablo ha scoperto una congiura contro il re e per questo è stato costretto a disertare e fuggire. Il capitano sembra convincersi e per questo motivo sembra disponibile ad aiutare l’amico a trovare uno stratagemma per raccogliere le prove. Matias e Alicia litigano e non trovano un accordo su quanto devono organizzare come azione dimostrativa. La ragazza non gli parla di quanto lei e Damian hanno deciso e fa di tutto per evitare di programmare altri incontri con il Castañeda. Hipolito e Dolores provano a convincere il parroco ad aiutarli nella messinscena del funerale di Onesimo quando arriva Gunther e la situazione precipita. Il parroco, per liberarsi del tedesco, gli comunica che in municipio è prevista la veglia funebre per il defunto, gettando i Mirañar nello sconforto perché ora ne devono veramente organizzare una. Alicia va alla Villa e fa molte domande alla madre per conoscere i movimenti del Solozabal ma viene a sapere che l’uomo è in tribunale per trovare un giudice che possa aiutarlo a risolvere la situazione di Pablo. Marta e Rosa chiedono a Manuela di voler andare a trovare Pablo e la tata propone di andare tutte in soffitta per pranzare insieme, così da fargli un po’ di compagnia. Quando le ragazze salgono in soffitta, Pablo è davvero molto felice e si sente di nuovo in famiglia.

Marcela intuisce che Matias è pensieroso e così parlano di quello che gli passa per la mente. Il Castañeda racconta alla moglie che la ragazza, sempre molto attiva nel sindacato, ora dice di avere poco tempo perché deve studiare. Matias aggiunge che non si fida della ragazza ma pensa che lei e Damian stiano tramando qualcosa e vogliano fare una follia per vendicare la morte di Cosme. Marcela è molto felice perché il marito si è fidato di lei e fra i due c’è un nuovo e più forte legame. Alicia comunica a Damian che devono cambiare bersaglio perché Don Ignacio è troppo sotto l’attenzione di tutti per via della diserzione del suo figlioccio. L’operaio, allora, propone di sequestrare Adolfo e Tomas, una vendetta migliore considerando che Cosme è morto per colpa di Isabel. Eulalia è delusa: il suo scagnozzo, mandato a Puente Viejo per cercare Francisca, non è riuscita a trovare la donna. Isabel si confronta con Francisca e racconta alla cugina che i due figli dovranno andare fuori città per un fiera di settore. Onesimo è spaventato all’idea di dover stare all’interno della bara per far finta di essere morto durante la veglia ma l’idea di finire in mano ai tedeschi lo atterrisce ancora di più.



