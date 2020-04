Il Segreto/ Anticipazioni puntata 9 aprile: Pepa e Tristan tornano per l’addio di…

Il Segreto, anticipazioni puntata 9 aprile 2020

Le notizie che giungono per la puntata de Il Segreto di oggi, 9 aprile 2020, non recano buone notizie sul destino degli abitanti di Puente Viejo. Donna Francisca ripercorre con la memoria tutte le avventure che hanno caratterizzato i suoi anni alla villa. Potremo rivivere i suoi primi momenti, quando la matrona era ancora impegnata ad affermarsi in paese. Ritroveremo Juan, Soledad, Nicolas, Mariana, Ramiro, Tristan e Pepa. In una sorta di trance Francisca ripercorrerà la sua storia in una sorta di flashback, facendoci rivivere gli emozionanti momenti che hanno caratterizzato la triste storia d’amore tra Tristan e Pepa. Dopo la carrellata di ricordi Donna Francisca sarà pronta a lasciare per sempre la Casona e Puente Viejo, anche se le notizie che arrivano dalla penisola iberica ci fanno presumere che è ancora presto per scrivere la parola fine sul paese. Nuove vicende potrebbero infatti salvare Puente Viejo dalle acque, anche se il nemico con cui si troverà a combattere potrebbe essere addirittura più temibile.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Abbiamo assistito alla fuga degli abitanti dalla cittadina di Puente Viejo, che inizia ad essere inondata dalle acque. Carmelo ha rimandato finché ha potuto l’annuncio tanto temuto dai suoi concittadini, ma ora, con le acque che hanno già raggiunto il centro del paese, sembra che non vi sia più tempo da perdere: occorre abbandonare in fretta Puente Viejo. Alla notizia data dal Sindaco, Donna Francisca si rifugia nella villa e si lascia andare ai ricordi, ripercorrendo con la memoria tutti i momenti salienti della sua vita in Paese.

Questo ci ha dato modo di ritrovare alcuni dei volti più amati del passato. Già nelle puntate precedenti abbiamo potuto scoprire i progetti di Severo, che ha iniziato a pensare seriamente di riaprire la fabbrica di gallette dei Santacruz e ricreare una nuova vita lontano da Puente Viejo con la sua amata Irene. L’uomo avrebbe voluto coinvolgere anche l’amico Carmelo nel suo progetto, ma sembra che il Sindaco abbia altro in mente. Il tono freddo che ha usato il Leal nel rifiutare la proposta di Severo lascia intuire che tra i due stia nascendo qualche dissapore. Solo le prossime puntate potranno però aiutarci a comprendere cosa stia accadendo ai due amici di sempre, per cui non ci rimane che cercare qualche nuova anticipazione dagli spoiler spagnoli.



