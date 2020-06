Il Segreto/ Anticipazioni puntata 9 giugno 2020: Hipolito torna a Puente Viejo

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 9 giugno 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 9 giugno, Hipolito farà ritorno a Puente Viejo, dopo aver accompagnato sua figlia Belen a Siviglia, e rientrato in famiglia viene a sapere dei nuovi orari dell’emporio e soprattutto dell’arresto di sua madre Dolores. Adolfo, invece, si troverà a vivere una situazione molto imbarazzante perché ad aspettarlo a casa Solozabal c’è tutta la famiglia al completo, compresa Marta che soffre molto all’idea che l’uomo che ama sia arrivato a casa sua per chiedere la mano di sua sorella. A La Habana, invece, è in atto un piccolo giallo perché la lettera segreta che la marchesa Isabel aveva custodito con tanta cura è sparita e nessuno sa chi l’abbia presa. Isabel metterà in atto il suo piano per impedire che Francisca possa lasciare la casa, allungando il suo the pomeridiano con un farmaco che la stordisce e la rende poco presente a se stessa.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Rosa mette il padre davanti al fatto compiuto: lei e Adolfo De Los Vivos sono fidanzati e a breve si sposeranno quindi non c’è nulla che possano fare per impedire queste nozze. Mentre Marta pensa che sua sorella sua impazzita, Don Ignacio fa una mossa che spiazza tutti: dice a Rosa che darà il suo consenso affinché Adolfo la corteggi ma per le nozze ci vorrà tempo e si dovrà vedere come procederà questo corteggiamento. Rosa è felice ma il padre ha un’ultima condizione: Adolfo si dovrà presentare oggi stesso al suo cospetto per dichiarare a Don Ignacio quali siano le sue intenzioni nei confronti di Rosa. La ragazza acconsente ma questo appuntamento costringe Don Ignacio a spostare il suo viaggio con Carolina la quale ora soffre perché pensa che Pablo sia in pericolo e lei non può andare ad aiutarlo. Anche Marta è disperata perché ha rinunciato ad Adolfo pensando che fosse la scelta migliore per recuperare il rapporto con sua sorella e ora si trova senza l’uomo che ama e sente ancora il disprezzo di Rosa nei suoi confronti. Quando Adolfo viene a sapere dell’appuntamento con Don Ignacio, prima prova a tergiversare e prendere tempo, poi acconsente ma è molto a disagio nel mettere piede a casa Solozabal.

Dopo aver deciso di provare a rilanciare il loro matrimonio, Marta e Matias tentano di tenere fede alla promessa fatta, non senza difficoltà. Marcela racconta a Mauricio della bella novità e il sindaco è molto felice per la coppia. Matias, invece, incontra nuovamente Alicia e prova a dirle che non ha più intenzione di portare avanti la loro relazione clandestina ma alla fine non riesce a dirglielo e inventa una scusa. La Urrutia, però, ha capito benissimo che c’è qualcosa che non va e che il ragazzo sta provando in tutti i modi a tenerla a distanza. A La Habana Isabel ha il compito difficile di comunicare a Francisca che la Villa non è più in vendita perché Don Ignacio ha deciso che non andrà più a vivere a Bilbao. La donna non prende bene l’informazione e inizia ad aggredire la marchesa dandole dell’incapace e dicendole che ha risposto male la sua fiducia in lei. Isabel è molto contrariata ma deve fare buon viso a cattivo gioco. Quando si lamenta con Antonita di come è stata trattata dalla Montenegro, preannuncia alla domestica che farà di tutto per impedire che la donna lasci il padiglione della casa perché non ha sopportato tutto questo per mollare proprio ora, quando è ad un passo dall’ottenere quello che vuole. Quale sarà il misterioso obiettivo che la marchesa persegue con tanto accanimento?



