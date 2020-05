Il Segreto/ Anticipazioni puntata 9 maggio 2020: le novità di Onesimo!

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 9 maggio 2020

Le anticipazioni de Il Segreto di oggi, 9 maggio 2020, ci lasciano intuire che il ritorno di Onesimo, ritornato a Puente Viejo, porterà con sè anche qualche novità. Infatti l’uomo ha già avuto da Dolores il consiglio di trovarsi un lavoro, così da non gravare in termini economici sulle spalle di nessuno. L’uomo, anche se ha cercato di entrare a lavorare in miniera, sembra non riuscire però in questo intento. Isabel invece continuerà a mentire a Francisca sulla conoscenza di Raimundo. La marchesa sembra piuttosto presa invece da altri interessi riguardanti l’acquisto di alcuni terreni. Don Ignacio nel frattempo resterà fermo nella decisione di impedire a Rosa di vedere il suo amato Adolfo. La tensione salirà anche tra i minatori che faranno così ricredere Cosme sui consigli di Matias. Tomas e Adolfo, continuano invece a tenere d’occhio Antonita creando così un nuovo terreno fertile per il nuovo prossimo mistero che cresce proprio attorno questo personaggio.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Don Ignacio infatti è venuto da poco a sapere che la sua cara figlia Rosa ha una frequentazione segreta. Ad irare così tanto il Solozabal è il fatto che dietro il ragazzo misterioso si nasconde il figlio della sua nemica Isabel: Adolfo. Rosa infatti dopo un breve corteggiamento ha iniziato a frequentare il giovane figlio della marchesa. Don Ignacio quindi non sopporta la situazione e non riesce ad accettare che Rosa gli abbia raccontato così tante menzogne. L’uomo diviene così una sorta di padre padrone e proibisce alla ragazza di continuare a vedere Adolfo. Il pupillo di Isabel non potrà più vedere Rosa anche perchè la sua stessa madre è contrariata davanti alla medesima notizia, ovviamente per questioni che nascono dall’inamicizia che vi è tra le due famiglie. Per Don Ignacio la contrarietà davanti a ciò è ancora più insistente in quanto teme che dietro questa frequentazione vi siano doppi fini legati proprio agli interessi della marchesa.

Rosa è perciò molto triste. La sola idea di non poter vedere più Adolfo la demoralizza e la abbatte visibilmente. Marcela e Urrutia cercano di essere d’aiuto alla ragazza confrontandosi con Don Ignacio che rimane però totalmente irremovibile. Ci si chiede così quali saranno le sorti della coppia e soprattutto cosa deciderà di fare Rosa davanti a questa complicata situazione. Chiaramente alla luce di tutto ciò anche Marta appare in forte difficoltà proprio a causa dei sentimenti che nutre nei confronti di Adolfo. Non meno complicata è la situazione in casa del ragazzo. Sua madre e la famiglia intera è infatti coinvolta ancora nelle faccende passate e presenti che riguardano i minatori, sempre pronti a creare problemi e grattacapi. Come se non bastasse la nuova presenza in casa della Montenegro non facilita la situazione a causa del suo carattere tutt’altro che facile. Anche l’arrivo della lettera di Jean Pierre porta in puntata molte altre domande e di certo una nuova dose di mistero. In mezzo a tutto questo il capomastro, che si frequenta occasionalmente con la marchesa, chiede alla donna di rivedere le sue decisioni in merito ai minatori. Secondo l’uomo Isabel dovrebbe concedere loro quanto richiesto per scongiurare gli eventuali rischi e pericoli che potrebbero presentarsi.



