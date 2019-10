Il segreto/ Anticipazioni puntata 9 ottobre: Isaac mette Antolina alla gogna!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 OTTOBRE

Nella prossima puntata de Il segreto Severo inizia ad avere problemi con il suo lavoro. Dopo la bonifica della risaia, iniziano nuovi guai e quindi è costretto a chiedere un aiuto economico a Prudencio che, nel frattempo, ha comprato l’enoteca di Fe e adesso si occupa proprio di prestare denaro ai paesani a tassi vantaggiosi. Tuttavia questo non considererà la vicinanza dell’uomo a Francisca che una volta scoperto del prestito, ne approfitterà per mettere in moto la sua vendetta. Altra storia per Isaac. Il giovane ha convocato il dottor Zabaleta che non solo ha confermato i suoi timori che Antolina ha mentito sulla gravidanza, ma gli ha dato anche alcuni indizi su chi poteva essere il padre del bambino che portava in grembo e, quindi, le motivazioni che l’hanno spinta all’aborto. Dopo aver scoperto di non essere il padre del bambino perso da Antolina, rivela a tutti dell’accaduto ma lei proverà a negare nonostante ci siano le prove tangibili. Nessuno però crederà alla sua versione. Come finirà per lei?

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nuovo appuntamento con Il segreto nel pomeriggio di Canale 5. Prima di scoprire le anticipazioni della prossima puntata, rivediamo quanto successo ieri a Puente Viejo. Alvaro ha confessato ad Isaac, intenzionato da tempo ad annullare il matrimonio, che Antolina era incinta al momento delle nozze. Secondo il racconto del medico la donna avrebbe perso il piccolo durante la gravidanza, frutto della relazione con un uomo che non era il suo compagno. Il Guerrero ha deciso di tornare a Puente Viejo per chiedere aiuto. Una delle prime persone che contatta è il dottor Zabaleta che era l’unico a potergli dare una prova di questo adulterio. Il dottore accetta di dargli le prove, consentendogli così di fare richiesta formale per l’annullamento nelle nozze e tornare dall’unico grande amore della sua vita, Elsa.

Prudencio è riuscito ad acquistare la bottega di Fe e ha quindi avviato la sua nuova attività. Tuttavia Francisca non è intenzionata a lasciarlo andare per non perdere i suoi servizi. La Montenegro si presenta al negozio e gli chiede di investigare sugli abitanti di Puente Viejo. Prudencio, dopo essersi mostrato titubante, accetta l’incarico. Intanto Raimundo si dimostra geloso per la chiacchierata della moglie con Jerome. Maria Casteneda, dopo la partenza inaspettata del suo miglior amico, decide di non lasciare la villa e di restare con la sua madrina Francisca. Adela, da sempre ammirata da tutta la comunità, inizia ad avere dei problemi perché alcuni genitori non gradiscono il suo modo di insegnare.

