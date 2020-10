Il Segreto/ Anticipazioni puntata 9 ottobre: la scoperta di Francisca

Il Segreto, anticipazioni puntata 9 ottobre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, venerdì 9 ottobre, Francisca viene a scoprire non solo che Raimundo è stato più volte a Puente Viejo ma anche che è andato a cercarlo a La Habana, quasi avesse sviluppato un sesto senso nello scoprire che la moglie era nascosta lì. Capendo che forse la marchesa le ha nascosto più di una verità, Francisca la affronta e le chiede perché non le abbia mai detto nulla. Isabel prova a giustificarsi affermando che era stata espressa volontà proprio della Montenegro quella di non essere scoperta da nessuno ma questa volta Francisca non crede alle parole della marchesa. Maqueda è deciso a riconquistare Isabel e per questo le parla, dicendole che farà di tutto per renderla felice. La donna però è ancora sfuggente e preoccupata e per una questione che non vuole spiegare a nessuno si reca alla Villa per parlare urgentemente con Don Ignacio. Fra Marcela e Matias iniziano ad esserci nuovamente dei problemi perché la donna non riesce a superare la delusione per il tradimento e non ha più fiducia in lui.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Adolfo trova Tomas contrariato e non ne capisce il motivo, il fratello però gli dice che ha scoperto un carnet di assegni della madre dal quale ha capito che la donna ha staccato un assegno da 35mila pesetas ma non c’è scritto a chi. Mentre Tomas vorrebbe indagare per scoprire di cosa si tratta, Adolfo invece preme per non fare domande e non istigare la madre che è capace di tutto se si interferisce nelle sue cose. Le tre sorelle Solozabal si scusano con Manuela per averla aggredita per la questione delle lettere mai spedite. La governante prova a giustificare Don Ignacio dicendo che lo ha fatto per il loro bene ma interviene proprio l’uomo che è finalmente deciso a dire la verità: la madre, ora ricoverata in Austria, ha del tutto perso la testa e nelle ultime settimane di vita con il resto della famiglia ha provato a uccidere Carolina con delle forbici e solo l’intervento di Manuela, ferita dalla donna, ha salvato la ragazza. Da lì è stato deciso il suo trasferimento in una clinica psichiatrica e sono stati gli stessi medici che l’hanno in cura che hanno sconsigliato l’invio di notizie da parte delle figlie e della famiglia. Pablo, nascosto dietro una porta, ascolta tutto.

Rosa e Marta parlano dell’ultima confessione del padre ma arriva Pablo all’improvviso che si scusa perché pensa di essere stato la causa principale della situazione. Il ragazzo si sente un intruso ma le due sorelle provano a consolarlo ma invano. Ad Hipolito, dopo l’utilizzo del dentifricio di Onesimo, sono diventati i denti azzurri e ora tutti i Miranar sono preoccupati perché anche Don Filiberto ha avuto un campione di dentifricio e temono per lui. Ignacio comunica a Urrutia e a Pablo che sono arrivati gli ordini dei nuovi barattoli e il Solozabal vorrebbe festeggiare ma il ragazzo non vuole trascorrere del tempo con il padre. Carolina intanto non riesce a riprendersi dalla notizia che sua madre ha tentato di ucciderla quando era piccola e Ignacio prova a consolarla, poi Manuela arriva chiedendo notizie di Pablo che quella notte non ha dormito a casa: tutti si preoccupano per lui poi il Solozabal scopre che il ragazzo è rimasto alla fabbrica. Carolina va in fabbrica e porta vestiti e cibo per Pablo ma il ragazzo la tratta molto male perché non vuole il suo affetto e le sue attenzioni. Matias e Alicia si incontrano casualmente e discutono sul nuovo lavoro di lei alla miniera, da lontano Dolores li spia facendosi un’idea sbagliata della loro conversazione. Poi la Mirabar va in locanda da Marcela e le racconta quello che ha visto, instillandole il dubbio sulla fedeltà del marito.



