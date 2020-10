Il Segreto/ Anticipazioni puntata di oggi, 13 ottobre: Pablo e Carolina tentati da…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 13 OTTOBRE

Nella puntata di oggi, martedì 13 ottobre, de Il Segreto, per Pablo e Carolina è sempre più difficile riuscire a mantenere le distanze e, nonostante sappiano ormai di essere fratelli, stanno per cadere di nuovo nella tentazione del loro amore e baciarsi. Tomas è sempre più triste per la lontananza da Marcela e non riesce a toglierla dalla mente. In un momento di confidenza con Alicia le racconta della storia d’amore che ha avuto con la donna e del fatto che non riesca a non amarla: la Urrutia pensa subito a come poter sfruttare questa informazione per i suoi scopi. A La Habana arriva Juan Montalvo, un amico di Adolfo, che gli chiede qualche giorno di ospitalità in una tappa del suo viaggio. Il De Los Vivos non si fa troppe domande, felice di avere l’amico vicino, ma inizia a cambiare idea quando Juan inizia a mostrare un chiaro interesse nei confronti di Marta. Nel frattempo tutta Puente Viejo è in ansia perché un’orda di rivoltosi sta arrivando dalla città per mettere a soqquadro il paese: mentre Don Filiberto invoca l’aiuto divino, arriva la Guaria Civil.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Francisca affronta Isabel e le chiede come mai nessuno le ha mai riferito che Raimundo era stato alla Villa a cercarla. La marchesa, però, riesce a mettere insieme qualche giustificazione anche se non riesce a convincerla del tutto. Tomas riesce a scoprire che cosa abbia fatto sua madre con l’assegno da 35mila pesetas: ha utilizzato quel denaro per comprare le terre che erano appartenute alla Montenegro a suo nome. Mauricio spezza una lancia in favore di Tibursio con Dolores e la donna capisce che forse ha esagerato con il marito. Appena lo vede, quindi, gli chiede scusa e gli dice che è la cosa più bella che le sia mai capitata. Alicia salva Tomas da una situazione imbarazzante sul lavoro e il ragazzo è molto grato alla Urrutia per avergli risparmiato un problema enorme. Don Ignacio riferisce a Pablo di aver ufficialmente riconosciuto la sua paternità ma il ragazzo non dimostra l’entusiasmo che avrebbe dovuto avere. Manuela si confida con Encarnacio e le dice che è molto curiosa sui motivi per i quali la marchesa e Don Ignacio si odiano ma che non è riuscita a scoprire i motivi di questa faida.

Francisca va da Mauricio con la scusa di volersi scusare per il giorno prima ma in realtà è andata per sondare la disponibilità del sindaco ad essere ancora a sua disposizione per i suoi loschi piani. Il Capitano Huertas vuole incontrare Don Filiberto e il sindaco perché ha avuto un’importante notizia che vuole condividere: dei rivoltosi stanno per arrivare a Puente Viejo e gli è stata data una lista di potenziali fiancheggiatori da arrestare appena riceverà l’ordine. Antonito si scontra con un uomo misterioso che è venuto alla ricerca di Adolfo che lancia il guanto di sfida al ragazzo dicendogli che deve prepararsi a morire perché è venuto a cercare soddisfazione. Don Ignacio si sfoga con Esus perché è molto preoccupato dall’atteggiamento di Pablo che sembra non voler far parte della sua famiglia. Pablo, chiuso da solo in cucina, piange mentre ricorda tutti i bei momenti che ha trascorso con Carolina. Quando viene raggiunto dalla ragazza, fra i due scoppia una lite al culmine della quale con le lacrime agli occhi il ragazzo ammette che può anche tentare di evitarla e tenerla alla lontana ma non riuscire mai a smettere di amarla. Il ragazzo sa che quello che prova non è né moralmente né eticamente corretto ma lui la ama moltissimo e Carolina non può che confermare che anche per lei è la stessa cosa.





