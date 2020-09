Il Segreto/ Anticipazioni puntata di oggi, 23 settembre: Don Ignacio confessa…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 SETTEMBRE

Nella puntata di mercoledì 23 settembre, Don Ignacio non ha altra scelta se non quella di confessare a Carolina e a Pablo la verità: i due ragazzi sono fratelli. Pablo è nato da una relazione extraconiugale dell’uomo che decise poi di crescerlo a casa con le figlie legittime, con il consenso della moglie a patto che la verità non uscisse mai fuori. I due giovani innamorati restano sconvolti ma pure Marta e Rosa non prendono bene la notizia, soprattutto perché attribuiscono i problemi mentali della madre al tradimento del marito. Antonita è costretta a rivelare a Tomas della presenza della Montenegro perché ha bisogno di un medico che la visita. Il marchesino accetta di aiutarla ma non smette di fare domande per capire come abbia fatto la donna a finire nel loro padiglione. Matias si attiva per ricevere informazioni sui suoi amici sindacalisti che sono stati incarcerati, pur avendo promesso alla moglie di tenersi lontano dai guai.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Antonita si ritrova Don Filibero a La Habana: il parroco è andato a trovarla per costringerla a concludere la confessione che aveva iniziato in chiesa quel pomeriggio. La domestica prova a dire che non era lei ma il parroco la mette alle strette: vuole sapere chi sia la donna che sta assistendo e che potrebbe morire da un momento all’altro. Poiché Antonita non vuole dire nulla, allora Don Filiberto la minaccia di andare a dire tutto al Capitano Huertas. A quel punto la domestica racconta della madre di una sua collega e riesce a sviare i suoi sospetti. Urrutia resta molto colpito da una relazione che ha preparato Adolfo e gli confessa di aver dubitato all’inizio delle sue capacità ma di aver avuto modo di ricredersi dopo aver lavorato per un po’ di tempo insieme. Alicia si incontra con Damian e dice al compagno di aver deciso di andare via perché a Puente Viejo sta perdendo la ragione. Li interrompe, però, l’arrivo di Matias che comunica la notizia che i vertici del sindacato sono stati arrestati e che presto la stessa fine potrebbe toccare anche a loro: il timore è che i sindacalisti, sottoposti a torture, possano fare i nomi dei loro complici permettendo alle autorità di arrivare fino alla cellula di Puente Viejo.

Pablo raggiunge Don Ignacio alla fabbrica perché vuole parlare da solo con lui: gli dice che si sente al sicuro solo a Puente Viejo e che non vuole lasciare casa sua. Il Solozabal, però, gli chiede di rompere la sua relazione con Carolina per restare alla Villa ma il ragazzo si rifiuta perché la ama troppo e non può vivere senza di lei. Subito dopo Ignacio viene raggiunto da Urrutia il quale consiglia all’amico di confessare tutta la verità perché altrimenti non riuscirà ad uscire da questa situazione. Il Solozabal non vorrebbe ma si rende conto che non riesce più a nascondere questo segreto che lo sta logorando dentro. Maqueda va da Tomas per dirgli che intende accettare il ruolo da consigliere comunale. Il figlio di Isabel prova a dissuaderlo, soprattutto se non ne ha parlato ancora con sua madre, ma Iñigo che vuole affrancarsi dal giogo di una donna che non lo ama, decide di accettare lo stesso. Poi il caposquadra va dal sindaco per dirgli che sarà anche lui nella squadra alla guida del comune, poi Mauricio presenta a Maqueda la sua collega Marta, già al lavoro. Belen prepara dei biscotti davvero orribili e per sbaglio Onesimo li vende, ricevendo le critiche di tutto il paese ma si tratta di uno scherzo della bambina e della sua nonna.





