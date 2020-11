Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi, 11 novembre: Isabel felice di diventare nonna

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 OTTOBRE

Nella puntata di oggi, mercoledì 11 novembre, de Il Segreto, Isabel, prima di dare vita al piano di Francisca, decide di risolvere la situazione di Adolfo. La marchesa è felice di avere un nipote e pur pensando che Rosa non sia la donna adatta a lui, pensa che debba prendersi comunque cura del bambino che sta per nascere. Per questo motivo si accorda con Ignacio affinché il matrimonio venga celebrato il prima possibile. Tuttavia durante l’incontro organizzativo con il suo futuro consuocero, Isabel ha modo di lamentarsi con Rosa per non averla avvisata prima della situazione. Il progetto della Montenegro va avanti e inscena la morte dell’amica, aiutata anche da Maqueda che corre ad avvisare Mauricio e il Capitano Huertas della morte della sua titolare. Tiburcio continua ad essere ricattato da Estefania la quale vuole raccontare a tutti della relazione che ha avuto con il marito di Dolores se non avrà in cambio dei soldi: Tiburcio non ha la cifra a disposizione ma pensa che la moglie lo lascerà se verrà a conoscere la verità.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Ignacio va a trovare Maria Jesus e le dice che vuole sapere la verità ossia qual è il motivo per il quale la donna è venuta a Puente Viejo. Il Solozabal rinfaccia alla donna di non essere interessata al figlio e di avere sicuramente un secondo fine, così le offre del denaro per andare via e lasciarli in pace per sempre. Maria Jesus, però, continua a dire di amare sinceramente il figlio ritrovato e rifiuta il denaro, senza tuttavia riuscire a convincere il Solozabal che pensa si tratti di una scena per ottenere più soldi. Francisca parla con Isabel e le dice di avere un piano per riuscire a stanare la zia Eulalia ma la marchesa deve aiutarla preparandosi a mettere in scena la sua morte. Estefania è all’emporio e fa la gattamorta con Tiburcio ma l’uomo riesce a recuperare tempo mandandola via anche se la donna dice che resterà nei paraggi per rivederlo il prima possibile. Alicia raccoglie lo sfogo della madre che si è pentita di aver trattato male il marito in relazione al suo rapporto con Don Ignacio e la figlia le dice che ha fatto bene a consigliargli di licenziarsi perché è arrivato il momento per la loro famiglia di liberarsi. Manuela riunisce Rosa, Pablo e Carolina così da annunciare che Marta si è trasferita a Bilbao, senza però specificare i motivi per i quali è andata via: Rosa sorride soddisfatta perché ha ottenuto quello che desiderava.

Adolfo è disperato e racconta al fratello che Rosa ha deciso di lasciare Puente Viejo e che gli ha chiaramente fatto capire di non poter più portare avanti la loro storia. Tomas sollecita il fratello a fare il suo dovere e a diventare un buon padre e un ottimo marito ma Adolfo è disperato perché non se la sente di impegnarsi in un matrimonio con la donna che non ama e soprattutto non riesce a dimenticare Marta, l’unica donna che ama. Il rapporto tra Alicia e Tomas si fa sempre più stretto e i due condividono anche un progetto per migliorare la vita dei minatori: Alicia già in precedenza aveva raccontato alla madre di iniziare ad apprezzarlo sempre di più perché è diverso da tutti gli altri ricchi. Don Filiberto e Mauricio sono in municipio e iniziano a litigare per la spesa della sostituzione di un vetro: fra i due escono fuori le antiche rivalità. Manuela vuole parlare da sola con Rosa: le rinfaccia il sorriso che ha fatto quando ha saputo della partenza di Marta. La ragazza prova a negare ma la governante le dice di sapere che lei l’ha minacciata per costringerla a partire. A quel punto Rosa le rinfaccia di preferire la sorella a lei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA