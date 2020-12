Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi, 13 dicembre: Manuela teme il peggio…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 13 DICEMBRE

Nella puntata di oggi, domenica 13 dicembre, de Il Segreto anche se Begoña sembra essere ritornata quella di un tempo, prima che la malattia la costringesse nella clinica austriaca, Manuela non si fida e teme molto per l’incolumità delle ragazze. La moglie di Don Ignacio, però, si è resa conto che la governante la controlla e decide di mettere in chiaro con lei ruoli e responsabilità, visto che non intende rinunciare oltre alla sua famiglia. Isabel prova in tutti i modi a convincere Adolfo a non sposarsi, convinta che Rosa possa solo rovinargli la vita al suo figlio prediletto. Tuttavia il ragazzo sembra intenzionato ad andare avanti e così, superando una perplessità dell’ultimo minuto, convola a nozze con Rosa. Il Capitano Huertas per caso incontra Estefania e la vede mentre consegna degli uomini ad un uomo. Inoltre scopre che i documenti della donna sono stati cancellati in alcune parti e si insospettisce per questo.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Ignacio rincuora Manuela dicendole che le ragazze non ci sono perché sono uscite con la madre per andare in paese. I due parlano dello stato di salute di Begoña e della possibilità che possa davvero essere guarita del tutto. In paese Begoña viene avvicinata da Dolores che ovviamente vuole sapere tutto del suo ritorno. La Mirañar riesce a fare diverse gaffe sia sulla sua follia che sui litigi che ci sono stati fra le tre ragazze, mettendo in allarme la madre delle sorelle Solozabal. La Setta degli Arcangeli risparmia la vita a Don Filiberto spiegandogli che questa messinscena è stata fatta per punirlo perché voleva agire da solo e uccidere Mauricio.Gli spiegano che hanno bisogno del suo aiuto per salvare il regno dal pericolo che si instauri la repubblica. Vorrebbero che Don Filiberto giurasse fedeltà alla setta ma il prete è disponibile solo ad ascoltarli, senza impegnarsi oltre. Antonita è felice della sua vittoria nella gara delle frittelle. Marcela addirittura chiede alla domestica di casa De Los Vivos la ricetta delle frittelle al baccalà. Mentre Onesimo si lamenta con la zia e il marito, Tiburcio scorge fra la folla Estefania che gli fa capire che lo tiene d’occhio.

Alicia racconta ad Encarnacion che Damian è riuscito ad arrivare a destinazione e quindi è pronto ad iniziare una nuova vita. Allo stesso tempo, però, la Urrutia ha saputo che Isidoro, a capo del sindacato, si è ucciso in carcere anche se la ragazza ritiene che sia stato ucciso perché non voleva confessare. Se da un lato la ragazza è dispiaciuta per la morte del compagno, dall’altro è sollevata perché così non potrà essere incriminata. La madre le consiglia allora di dedicarsi alle elezioni per conquistare la carica di sindaco. Matias racconta a Marcela che il giorno dopo un medico molto bravo, uno specialista del suo settore, andrà a visitare suo nonno per capire quali siano le sue reali condizioni. Il Castañeda, però, è molto preoccupato perché teme che suo nonno non si riprenderà mai dallo stato catatonico nel quale è caduto. Marcela, però, è convinta che Francisca saprà trovare qualcuno che possa guarire il marito. Il Capitano Huertas racconta a Dolores che Don Filiberto è ormai irreperibile da diversi giorni e temono che possa essere morto, magari caduto in un burrone, ma proprio in quel momento il prete entra in negozio e si comporta come se niente fosse accaduto, per fare la spesa. Il Capitano Huertas è molto stupito soprattutto dal modo in cui il prete cerca di cambiare argomento quando gli chiede dove sia stato.





