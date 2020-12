Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi, 15 dicembre: Raimundo si riprenderà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 15 DICEMBRE

Nella puntata di oggi, martedì 15 dicembre, de Il Segreto, Francisca continua a curare suo marito Raimundo anche se lui non risponde e sembra non sentire. Tuttavia la donna non si scoraggia e, anche se è molto faticoso, si occupa con grande volontà e completamente da sola di Raimundo. Una persona, però, decide di venirla ad aiutare: si tratta di Emilia Ulloa, la figlia di Raimundo, decisa a prendersi cura del padre con grande disappunto di Matias. Francisca invece è contenta perché spera che alla vista della figlia il marito possa ricominciare a parlare. Rosa è finalmente felice perché, ora che è sposata, crede di aver vinto per sempre la sua battaglia sulla sorella Marta. Non si rende conto, però, che il marito sembra essersi già pentito di aver sposato la sorella sbagliata. Tiburcio e Hipolito hanno capito che Estefania nasconde qualcosa ma, nonostante i loro sforzi, non riescono a trovare le prove ai loro sospetti.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, A La Habana la marchesa si prepara per le nozze di Adolfo, anche se vorrebbe che il figlio ci ripensasse anche all’ultimo minuto. Alla Villa, invece, la famiglia è riunita intorno a Rosa che sembra finalmente più serena ora che è giunto il giorno del matrimonio. Begoña, però fa di tutto per mantenere Manuela ai margini della festa e stare lei accanto alle sue figlie. Maqueda, pronto per andare con Antonito in chiesa, trova sulla sua scrivania un pacchetto indirizzato a lui con molti soldi al suo interno: non riesce a spiegarsene la provenienza ma poiché è tardi decide di indagare più tardi. Mentre Adolfo è sull’altare che attende Rosa, vede entrare Marta e il suo cuore ha un sussulto pensando che sta per sposare la donna sbagliata. Ma non ha il tempo di rifletterci troppo perché arriva anche la sposa e il matrimonio si può finalmente celebrare. Al momento di pronunciare il sì, Adolfo per un attimo pensa di scappare mentre Marta piange perché sta per perdere l’amore della sua vita. Tutti percepiscono la titubanza del ragazzo che alla fine, comunque, dice sì. Tiburcio e Hipolito stanno per immortalare Estefania e l’uomo misterioso nelle foto ma c’è un problema con la macchina fotografica, anche se riescono comunque a scattare le foto che servono.

Adolfo, per riparare all’attimo di titubanza che ha avuto nel dire lo voglio, bacia in modo plateale Rosa davanti ad amici e parenti, per evitare che si possano fare pettegolezzi sul loro matrimonio. Ovviamente Dolores non risparmia una delle sue battute per sottolineare l’attesa alla quale ha costretto Rosa ma tutti fanno finta di niente. Ad uno a uno tutti vanno a fare gli auguri agli sposi e quando si tratta di Marta e Ramon c’è un attimo di gelo, soprattutto quando Ramon per scherzare dice che Marta era più nervosa al matrimonio della sorella che al loro, ma Rosa è brava a cambiare argomento, dicendo che sua sorella la adora e che sono sempre state molto unite, da qui l’emozione. Dopo la cerimonia c’è anche il primo incontro fra Begoña e Isabel ma è chiaro che la marchesa non vede di buon occhio l’arrivo della madre di sua nuora. Mentre tutti vanno alla festa di matrimonio di Rosa e Adolfo, Matias porta Camelia a salutare nonno Raimundo. La bambina è un po’ spaventata per il fatto che l’uomo non parla ma Matias cerca di aiutare la piccola a superare la sua paura: Camelia allora gli prende la mano e inizia a raccontargli una storia. Raimundo, però, non dà alcun segno di percepire la presenza del nipote e di sua figlia e continua ad avere lo sguardo perso nel vuoto.



