Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi, 15 ottobre: Manuela sviene, cosa nasconde?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 15 OTTOBRE

Nella puntata di oggi, giovedì 15 ottobre, de Il Segreto, Manuela ha un malore e sviene. Don Ignacio è molto preoccupato per la situazione perché si scopre che in passato la governante aveva avuto una grave malattia e per questo la invita a riposarsi il più possibile. Fra Matias e Alicia sembra tornare il sereno: preoccupato per come la Guardia Civil ha soffocato la rivolta dei boscaioli, il Castañeda vuole riprendere con forza la sua attività di sindacalista, incontrando il favore della Urrutia: questo comune interesse fa riavvicinare moltissimo i due ex amanti. Marta, intanto, dà ancora una volta dimostrazione del suo coraggio e della sua forza. Il sindaco le chiede di portare delle importanti informazioni al Tenente Grijalbo, in una località segreta: se sarà lei a portare i documenti darà meno nell’occhio, La Solozabal accetta di buon grado ma non sa che un’altra persona, appresa la notizia, si sta preoccupando per lei.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, a Puente Viejo arriva il Capitano Huertas con il suo esercito, pronto a schierare gli uomini per proteggere il paese dal picchetto di boscaioli che ha già occupato località limitrofe e che ora puntano dritti su questo piccolo paese. Il più preoccupato di tutti è Don Filiberto che chiede al capitano di intervenire anche con la forza se i rivoltosi dovessero arrivare. Francisca è alla disperata ricerca di Raimundo e la marchesa ascolta parte della telefonata e si sente in dovere di dire alla Montenegro che il marito è stato una volta a cercarla a La Habana. Francisca le chiede come mai le faccia questa rivelazione solo ora ma Isabel riesce a trovare alcune scuse plausibili alle quali, però, la donna non crede. In ufficio Tomas e Alicia si confrontano nuovamente sulle rispettive relazioni extraconiugali con Matias e Marcela: i due ragazzi, che hanno sofferto molto per amore, hanno bisogno di qualcuno con cui sfogarsi e sono un’ottima spalla uno per l’altra. Maqueda si reca all’emporio per comprare qualcosa da mangiare: lui e il sindaco trascorreranno la notte in municipio in attesa di notizie sui rivoltosi. La visita, però, è occasione di litigio fra Tiburcio e Dolores perché si accusano a vicenda di essere pettegoli. Encarnacion e Esus sono preoccupati perché Alicia fa tardi e non rientra dal lavoro, così raccontano alla ragazza della questione dei boscaioli.

Quella notte stessa il Capitano Huertas comunica a tutti che i manifestanti hanno interrotto la loro marcia e si stanno dirigendo a Bilbao. Il paese tira finalmente un sospiro di sollievo però Don Filiberto vuole conoscere i nomi contenuti nella lista di persone che avrebbe dovuto arrestare in caso di disordine, il Capitano si rifiuta di dirglieli. Adolfo e Rosa tornano a casa dopo una serata a teatro e trovano Don Ignacio molto preoccupato perché hanno fatto tardi ma i ragazzi spiegano di essere stati bloccati da diversi posti di blocco. Poi l’uomo ne approfitta per dire al suo futuro genero dell’incontro con sua mamma. Marcela racconta a Matias dell’incontro con Alicia al super emporio e dice al marito che è molto preoccupata che lui possa mettersi nei guai e farsi arrestare di nuovo. Una volta a casa, Adolfo parla con il suo amico Juan e gli dice che il giorno successivo gli farà conoscere Rosa. Il ragazzo, però, dice stranamente di non voler uscire di casa e questo è molto strano. Marcela va al super emporio per fare la spesa e anche questa volta Dolores non perde occasione per spettegolare di suo marito ma questa volta la ragazza la manda finalmente a quel paese.





