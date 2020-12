Il Segreto, anticipazioni puntata oggi, 17 dicembre: Marta in crisi per Rosa?

Nella puntata di oggi, giovedì 17 dicembre, de Il Segreto Ramon è sempre più preoccupato perché da quando lui e Marta sono tornati a Puente Viejo sente la moglie sempre più lontana. Il cugino di Ignacio sospetta che la motivazione di questo comportamento abbia a che fare con le nozze di Rosa e Adolfo ma non vuole indagare oltre per non avere un dispiacere. Decide, così, di concentrarsi nell’aiutare Pablo che vuole cercare sua madre per convincerla a ritirare le accuse contro Esus e salvare l’uomo dal carcere a vita. Intanto Manuela tiene sempre d’occhio Begoña, convinta che la donna non sia affatto guarita dai suoi problemi mentali. Mentre Ignacio sembra voler dare alla moglie una nuova possibilità, la donna decide di mettere in chiaro le cose con Manuela che ritiene colpevole di volerla tenere lontana dalla sua famiglia. Encarnacion riesce ad avere notizie del marito grazie ad una lettera che le consegna il Capitano Huertas.

Il Segreto, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Pablo va a trovare Encarnacion per avere notizie di Esus. Quando il ragazzo propone alla ex cuoca di aiutare l’uomo ad evadere, la moglie di Urrutia si dimostra assolutamente contraria a questa idea ma accetta la proposta di parlare con Maria Jesus e con Alberto per convincerli a ritirare le accuse contro l’uomo. Maqueda riceve una chiamata da uno sconosciuto: si tratta dello stesso uomo che gli ha spedito dei soldi il quale gli promette di mandarne altri se lui farà quello che gli verrà chiesto. Maqueda prova a dire di voler restituire il denaro ma la voce misteriosa chiude prima la conversazione. Isabel confessa a Tomas di essere molto triste perché il figlio ha sposato una donna che lo renderà infelice. Poi invita il ragazzo a scegliere meglio di quanto abbia fatto Adolfo anche se le sue scelte precedenti lasciano molto a desiderare. Tomas, per controbattere, rimette in mezzo il discorso della paternità di Adolfo e questo fa arrabbiare moltissimo Isabel che non vuole che si scoprano i suoi segreti. Francisca continua a curare amorevolmente Raimundo ma riceve una visita inaspettata: Emilia, la figlia del marito, è arrivata a Puente Viejo.

Begoña trascorre del tempo insieme a Ignacio e il marito le dice che trova molto strana la sua presenza lì dopo tanti anni e soprattutto il suo cambiamento. L’obiettivo della donna è dimostrare a suo marito di essere cambiata e di poter rientrare a pieno titolo nella famiglia, invitando il Solozabal a fare dei progetti di coppia. Ignacio prende tempo perché gli risuonano in mente le parole di Manuela sulle reali condizioni della donna, così le risponde che per quanto voglia credere alla sua buona fede non riesce comunque a dimenticare quello che è accaduto negli anni precedenti, soprattutto quando la donna tentò di uccidere Carolina. Begoña, però, gli dice di essere molto cambiata e di aver lavorato su se stessa per non ripetere gli errori del passato, poi chiede al marito una seconda possibilità trovando la comprensione dell’uomo che si intenerisce davanti alle sue lacrime. Emilia è sconvolta nel vedere il padre che si è trasformato in un vegetale. La Montenegro racconta alla figliastra che la colpa di tutto è di Donna Eulalia ma che è stata punita per quello che ha fatto. Poi le riporta quello che hanno detto i medici e cioè che non c’è alcuna speranza che possa migliorare. Emilia dal suo canto racconta di essere tornata non appena ha saputo delle condizioni del padre, lasciando tutto il resto della famiglia a Cuba, e ora è intenzionata a restare per provare a curarlo in qualsiasi modo, anche se Francisca le dice che suo padre non vorrebbe vederla soffrire così.



