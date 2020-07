Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi 17 luglio: Pepa è distrutta per…

Il Segreto, anticipazioni puntata oggi 17 luglio

Le anticipazioni della soap spagnola Il Segreto in onda su Canale 5 oggi, venerdì 17 luglio 2020, parlano di drammatiche novità, ma anche di eventi piacevoli. Gli spoiler ci anticipano che l’evento triste avvenuto nella scorsa puntata, ossia la morte di Leandro, lascia Pepa completamente distrutta. Ciò che è accaduto fa sentire la ragazza completamente in colpa. Pepa si sente perciò in parte responsabile per il decesso dell’operaio, ma ciò che non sa la giovane è che a questo suo dispiacere conseguirà una reazione di Tristan del tutto inaspettata. Infatti il figlio di Francisca, vedendo la donna così coinvolta, vuole esserle d’aiuto e quindi si avvicina a Pepa mostrandole il suo affetto. Addirittura Tristan, secondo le anticipazioni, farà un passo importante ossia inviterà la giovane a fare colazione presso la villa, in compagnia di qualcuno di speciale ossia il piccolo Martin. Secondo gli spoiler poi per Emilia sarà dura riprendersi dalla proposta scandalosa di Pardo. Fortunatamente per la ragazza al suo fianco si è presentato anche un uomo di sani principi che sembrerebbe essere molto innamorato di lei. Addirittura ora c’è una proposta di matrimonio in ballo. Le anticipazioni ci rivelano anche qualcosa su un’altra coppia molto amata: Soledad e Juan. In questa puntata Soledad si decide finalmente a rischiare e a mettere in gioco tutta la sua vita e la sua reputazione pur di coronare il suo sogno d’amore con il giovane Juan.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. La situazione non era tra le più serene infatti gli operai di Francisca erano stati coinvolti in un incidente nel viaggio di ritorno dopo una mansione affidatagli proprio dalla matrona. Un incidente molto grave che ha coinvolto quasi tutti gli sfortunati tranne Leandro, l’unico operaio che si è prestato ai soccorsi in quanto sembrava non aver subito gravi danni. Mentre Pepa, Tristan e Soledad si offrono di curare i malcapitati, Francisca scopre un quadro che ritrae la figlia nuda e il sospetto è che sia stato proprio Juan a ritrarla. Naturalmente Francisca va su tutte le furie, ma il vero evento drammatico della puntata si svolge altrove. Infatti le condizioni di Leandro precipitano drasticamente e quello che sembrava un piccolo malore lo conduce in realtà verso la morte.

Pepa è dunque scoinvolta e i sensi di colpa la affliggono. La giovane donna crede di non essere stata abbastanza brava ad aiutare Leandro e si sente perciò terribilmente in colpa. In questa puntata in onda giovedì 16 luglio 2020 de Il segreto c’è spazio anche per Eduardo le cui condizioni economiche spingono Emilia a cercare aiuto altrove. Infatti dopo la rapina subita dal padre, Emilia chiede a Pardo di cancellare il debito. L’uomo sembra accettare, ma solo a condizione che la donna si renda disponibile. Emilia non tarda a capire il vero senso delle richieste dell’uomo e si sottrae sdegnata. Fortunatamente per la ragazza c’è anche qualche nota di serenità. Infatti Hipolito, completamente ignaro di quello che ha dovuto affrontare la povera Emilia, si presenta a lei spensierato e con il cuor leggero. Addirittura il tema della conversazione che porta in tavola è qualcosa che riguarda il loro rapporto. Sappiamo infatti che l’uomo è molto preso dalla ragazza e da quel che si capisce per lei farebbe proprio di tutto. Infatti esattamente in questa puntata Hipolito si dichiara ad Emilia e addirittura spunta fuori un anello di fidanzamento.



