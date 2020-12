Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi, 18 dicembre: il ritorno di Emilia…

Il Segreto, anticipazioni puntata oggi, 18 dicembre

Bella puntata di oggi, venerdì 18 dicembre, de Il Segreto Maqueda e Tomas cercano di portare avanti il progetto delle migliorie della miniera ma davanti a loro c’è un ostacolo insormontabile: qualcuno inizia a richiedere importanti tangenti per poter effettuare le lavorazioni necessarie per mettere in sicurezza le gallerie e arriva addirittura a minacciarli. Emilia si dà molto da fare per aiutare Francisca a prendersi cura di suo padre. Un pomeriggio, però, le due ricevono la visita della marchesa Isabel e la figlia di Raimundo nota subito che fra le due donne c’è forte astio e rivalità. Quando, però, chiede alla Montenegro della spiegazioni, la donna preferisce tacere. Dolores continua a credere che suo marito Tiburcio stia scherzando in merito alla gravidanza di Estefania e questo fa disperare l’uomo che ora non sa davvero più come riuscire a liberarsi della donna che lo sta ricattando, visto che tutti gli altri tentativi di smascherarla sono falliti miseramente.

Il Segreto, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Pablo si sente molto in colpa per il fatto che Urrutia sia in carcere perché è solo colpa di sua madre e di suo cugino. Per questo motivo ha promesso ad Encarnacion di parlare con i suoi parenti per convincerli a ritirare la denuncia. Purtroppo non è facile mettere in pratica il suo impegno perché di Maria Jesus e di Alberto si sono perse le tracce quando hanno fatto ritorno a Bilbao. In aiuto di Pablo corre Ramon che, dopo aver raccolto la confessione del cognato che gli ha detto di voler fare qualcosa per Esus, gli proporrà di chiedere la collaborazione di un suo amico che è un ex poliziotto di Bilbao e che sicuramente riuscirà a scovarli in poco tempo. Quando Marta viene a sapere quello che il marito ha fatto per Pablo ed Encarnacion, resta molto colpita e lo ringrazia con affetto ma Ramon scambia questo gesto per delle avances e così vorrebbe vivere un momento di intimità con sua moglie. Tuttavia Marta lo tiene a distanza e finge di avere mal di testa, suscitando nel cugino il sospetto che lo abbia sposato non certo per amore. A salvare la situazione interviene involontariamente Begoña che viene ad annunciare a Marta e Carolina che il giorno dopo le porterà ad una fiera in una città vicina. Manuela prova a dire che sarebbe meglio chiedere prima il parere di Don Ignacio, ma la donna la ignora facendole chiaramente capire che ha tutto l’appoggio di suo marito e che ora comanda lei in casa.

Tiburcio non ne può più del ricatto al quale è sottoposto da Estefania e così si fa coraggio e racconta alla moglie che il bambino che aspetta la donna potrebbe essere il suo. È pronto ad affrontare una reazione violenta ma non certo quello che accade subito dopo: Dolores inizia a ridere pensando ad uno scherzo e va via convinta che il marito, Hipolito e Onesimo si stiano burlando di lei. Anche per Matias e Marcela c’è una grande sorpresa: alla locanda fa il suo ingresso Emilia. La donna spiega di essere ritornata a Puente Viejo perché ha saputo delle condizioni disperate del padre e si dice molto felice di essersi ricongiunta con la sua famiglia. Poi chiede di poter incontrare la nipotina Camelia perché sono molti anni che non la vede. Maqueda si reca a La Habana perché vuole parlare con Isabel dei pagamenti che si devono fare per i materiali dei lavori alla miniera. Trova, però, la donna molto scossa in quanto non riesce a rassegnarsi all’idea che Adolfo abbia sposato una donna che lei ritiene completamente pazza. Iñigo, che dal canto suo è nervoso per quelle strane telefonate che sta ricevendo, ha uno scatto d’ira e va via, lasciandola sola ed incredula.



