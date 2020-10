Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi, 18 ottobre 2020: che fine ha fatto Raimundo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 18 OTTOBRE 2020

Nella puntata di oggi, domenica 18 ottobre, de Il Segreto Matias e Francisca sono estremamente preoccupati per le sorti di Raimundo, partito per cercare la moglie ma che non ha più dato segni di vita. Fra Tiburcio e Dolores, invece, le cose vanno sempre peggio e neanche i tentativi di conciliazione di Hipolito e degli altri riescono a far tornare la pace in casa Mirañar. Marta riesce a tornare a Puente Viejo dopo aver portato a compimenti la missione che le ha assegnato Mauricio. Non è stata sola, però, in questa missione perché ad accompagnarla c’era Adolfo il quale, dopo aver saputo le intenzioni della futura cognata, ha deciso di accompagnarla per non lasciarla da sola. Fra Matias e Marcela, infine, sale la tensione anche a causa di alcuni dubbi che Alicia ha insinuato nel Castañeda il quale ora si è convinto che la moglie non gli sia stata fedele.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Adolfo va alla bottega di Dolores per comprare dei cioccolatini da regalare a Manuela: la sua gentilezza e il suo fascino fanno breccia sulla bottegaia che non ha tempo neanche per spettegolare durante la sua visita. Matias e Alicia si incontrano per caso in municipio e si scambiano opinioni sulle loro rispettive situazioni. Quando l’uomo confessa alla ragazza di ripensare ogni tanto alla loro relazione, pur non avendo più intenzione di tradire la moglie, Alicia ripensa a quello che Tomas le ha raccontato sull’infedeltà di Marcela. Ignacio e Pablo discutono delle condizioni di salute di Manuela ma quando la governante arriva in soggiorno, come se nulla fosse accaduto, Ignacio la sgrida perché dovrebbe riposarsi, anche pensando alle sue condizioni di salute precarie che l’hanno portata in quella casa. Intanto Pablo dice al padre di voler rientrare al lavoro ma di volersi guadagnare il posto con la sua professionalità e non perché ora è un Solozabal. Adolfo affronta il suo amico Juan perché ha capito che il ragazzo nasconde qualcosa, troppo in ansia ogni volta che si trova a dover uscire da La Habana. Isabel, invece, ha finalmente modo di leggere la lettera che le ha inviato il suo amante francese e si scopre, così, che parte dei soldi della De Los Vivos sono serviti per finanziare proprio la fabbrica di quest’uomo misterioso.

Marta viene a sapere da Mauricio che il Capitano Huertas deve consegnare dei documenti importanti ad un suo collega ma si tratta di una missione molto rischiosa e non sa chi se ne possa occupare. La Solozabal, allora, si offre di portare lei a compimento questa missione, pur sapendo che è molto pericoloso. Adolfo non riesce a sapere nulla da Juan che continua a negare di avere qualcosa da nascondere ma non riesce a convincere il De Los Vivos che sospetta dell’amico. Urrutia parla con Pablo il quale dice di aver iniziato ad accettare la sua nuova situazione e per questo motivo affronta il lavoro con maggiore lena. Isabel è molto indispettita per il battibecco che ha avuto con Alicia e così chiede a Tomas di licenziarla perché le ha mancato di rispetto e non piace neanche a Francisca. Il figlio, però, non accetta il suggerimento della madre e dichiara di non avere alcuna intenzione di licenziarla. Damian è riuscito a rubare la macchina per stampare i volantini e la porta alla sala riunioni segreta, lasciando da soli Alicia e Matias. I due hanno così nuovamente l’occasione di parlare di loro. Quando l’uomo prova ad insinuare che la Urrutia e Tomas abbiano un’intesa, Alicia si arrabbia e lo accusa di aver interrotto la loro storia per salvare un matrimonio già morto visto che sua moglie non é così nobile o tanto buona come vuole far credere. Poi invita Matias a chiedere conferma a Marcela.



© RIPRODUZIONE RISERVATA