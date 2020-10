Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi, 2 ottobre: cosa nasconde Rosa?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 OTTOBRE

Nella puntata di oggi, venerdì 2 ottobre, de Il Segreto Esus dirà a Pablo di parlare direttamente con Ignacio per scoprire il nome della sua vera madre perché non si tratta di un argomento che può discutere con lui. Il ragazzo, però, sarà restio ad affrontare questo discorso con quello che ha da poco scoperto essere suo padre. Intanto alla fabbrica Damian proverà ad aizzare i suoi compagni di lavoro contro Urrutia, colpevole di essere il braccio destro del padrone e di aver organizzato dei turni di lavoro troppo massacranti: in officina partirà una protesta che porterà allo sciopero. Isabel invita Rosa a fare merenda con lei per discutere del matrimonio ma più parla con la ragazza e più si rende conto che ha qualcosa di strano. Intanto Marcela si reca in municipio per ottenere un’autorizzazione dal sindaco ma mentre è con Mauricio si sente male e sta per svenire. Adolfo incontra casualmente Marta e cerca nuovamente di farle ammettere che lo ama.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Alicia è felice per il nuovo lavoro e chiede consiglio alla madre su come vestirsi per il primo giorno da contabile alla miniera. La madre, che ha difeso la sua scelta di andare a lavorare dai De Los Vivos osteggiata da Esus, la invita a non farsi troppe illusioni perché è stata assunta da Tomas ma su tutto quello che succede alla miniera l’ultima parola spetta a Isabel che potrebbe non gradire la sua presenza. Alicia, però, ignora questo suggerimento e prima di andare a lavoro si incontra con Damian per comunicargli di essersi riuscita ad infiltrare nella miniera. Intanto Isabel è rientrata a La Habana ma non dà alcuna spiegazione ai figli circa quello che ha fatto e i luoghi che ha visitato nelle ultime due settimane. Anche quando Maqueda va a trovarla e le chiede di parlare in privato, la donna sembra molto sfuggente e gli dice che non ha tempo per lui. La marchesa parla solo con Antonita, per sgridarla per aver coinvolto i suoi figli nel segreto della Montenegro, e con Alicia in quanto non sapendo della sua assunzione la scambia per una ladra. Adolfo, intanto, comunica ufficialmente a Tomas che entro qualche giorno ritornerà a lavorare alla miniera.

Rosa, rendendosi conto di aver esagerato, chiede scusa a Marta per averla aggredita ma la sorella le dice di essersi spaventata perché la ragazza era completamente fuori di sé. Poi le due vengono interrotte dall’arrivo di Carolina, ancora molto sofferente per la vicenda legata a Pablo, e le tre sorelle provano a distrarsi insieme, ognuna con i suoi problemi. Intanto Ignacio, ora che Adolfo è andato via, vuole assolutamente convincere Pablo a ritornare a lavorare alla fabbrica. Per questo motivo prega Urrutia di aiutarlo ancora una volta, parlando con il ragazzo e sondando le sue intenzioni. Esus esegue gli ordini dell’amico ma ha una sconvolgente sorpresa: quando convoca il ragazzo alla fabbrica per parlargli del suo lavoro, il ragazzo non sembra tanto interessato a riprendere la sua vita precedente ma ha accettato di vedere Esus perché vuole chiedergli chi sia sua madre, visto che è sicuro di non ottenere risposta in tal senso dal padre. Mauricio ha il suo da fare in municipio, anche a causa delle pressanti richieste dei De Los Vivos che premono per uno sconto sulle tasse in cambio di una donazione per la ristrutturazione della casa del medico. Durante una riunione, grazie ai racconti del sindaco Marta capisce che la vita dei ricchi è sempre stata piena di privilegi mentre quella dei poveri è difficile, anche a causa del menefreghismo delle persone più agiate. Questo argomento è motivo di uno scontro molto acceso fra Marta e Matias.





