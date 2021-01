Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi, 21 gennaio: Alicia rischia la vita!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 21 GENNAIO

Nella puntata di oggi, giovedì 21 gennaio, de Il segreto Alicia rischia la vita perché la setta degli Arcangeli ha deciso che il prossimo bersaglio contro il quale scagliarsi è proprio lei, dalle idee progressiste e comuniste. Sia Ignacio che Carolina sono molto preoccupati per la scomparsa di Pablo e temono che in città possa incontrare dei pericoli legati alla sua famiglia di origine. Iñigo viene dimesso dall’ospedale perché le sue condizioni di salute sono migliorate. Tomas, però, non è disponibile a concedergli sconti e così decide di affrontarlo per scoprire il motivo per il quale il braccio destro di sua madre ha deciso di tradire la famiglia e la miniera. Emilia è decisa a salvare suo padre, convinta dalle parole di Isabel che la Montenegra non voglia che lui ritorni ad una vita normale. Per questo motivo è decisa a tutto, anche a scontrarsi apertamente con Francisca, coinvolgendo anche suo figlio Matias.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Tomas e Adolfo sono in miniera e il neo sposo chiede a suo fratello come mai faccia così tante domande ad Antonita su dove sia Maqueda. Ovviamente Tomas non vuole raccontare apertamente quello che è successo con l’aiutante di sua madre e, per cambiare argomento, decide di chiedergli come mai faccia di tutto per non andare a casa. Adolfo gli spiega che la Villa è troppo affollata e il suo matrimonio si regge su un equilibrio molto precario, per cui è meglio che lui passi il meno tempo possibile in casa. Quando Tomas chiede se in tutto questo entra in gioco anche Marta, Adolfo non risponde e gli dice che ha molto da lavorare. Emilia chiede per l’ennesima volta per quale motivo non abbia voluto far visitare Raimundo dal medico specializzato nella sua patologia. Francisca spiega che non vuole un accanimento terapeutico nei confronti del marito e proprio perché lo ama troppo sta provando ad abituarsi all’idea che non tornerà mai più alla condizione normale. Emilia è colpita dalle sue parole ma non vuole rassegnarsi a questa idea e pensa che ci sia ancora qualcosa che si può fare per Raimundo.

Inigo rimane ferito ma…

Encarnacion e Alicia sono in municipio che aspettano di avere notizie di Esus dopo quello che il Capitano Huertas ha loro riferito. All’improvviso fa il suo ingresso proprio Urrutia, accompagnato da due guardie. La riunione della famiglia è una festa per tutti e anche Esus, pur con qualche kg in meno, sembra comunque molto felice. Antonita apre la porta al Capitano Huertas che deve parlare urgentemente con la marchesa: Iñigo Maqueda ha avuto un incidente ed è gravemente ferito. I medici non sono certi che l’uomo possa riuscire a cavarsela ed è ricoverato in osservazione all’ospedale de La Puebla. Ignacio affronta Manuela dicendole che dal giorno prima è sfuggente e tenda a non incrociarlo. L’uomo pensa che sia a causa della conversazione che la domestica ha avuto con Begoña, sospettando che la moglie possa averle detto qualcosa di spiacevole, ma Manuela nega tutto, dicendo che è solo stanca per i problemi di salute che ha avuto ma che con la signora non c’è alcun problema. Il Solozabal fa finta di crederci. Onesimo corre all’interno della locanda di Matias e Marcela per annunciare ai due che ha un nuovo progetto per lavorare ma non vuole dire nulla per evitare che qualcuno possa rubargli l’idea. Questo simpatico intermezzo serve per distrarre i due dalle preoccupazioni per Raimundo. Matias, infatti, teme che i litigi fra Francisca ed Emilia possa portare ad un rifiuto da parte della Montenegro di cosentire a lui e a sua madre di vedere il nonno.





