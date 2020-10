Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi, 29 ottobre: Rosa incinta di Adolfo!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 29 OTTOBRE

Nella puntata di oggi, giovedì 29 ottobre, de Il Segreto, Rosa comunica a Marta e a tutta la famiglia di essere incinta di Adolfo. Nessuno prende bene questa notizia, tanto meno il padre Don Ignacio che nel frattempo sorprende la figlia maggiore e Adolfo che si baciano e capisce il turbamento di Rosa. Adolfo, sconvolto per la notizia della gravidanza, va con Juan nella bisca dove l’amico era già stato precedentemente, solo che il Montalvo viene riconosciuto da chi lo stava già cercando e scappa via, lasciando l’amico in balia dei malviventi che lo accoltellano. Maqueda scopre che la macchina non si è ribaltata per un caso fortuito ma che qualcuno ha manomesso i freni: è chiaro che qualcuno voleva nuocere la marchesa oppure i suoi stessi figli. Le accuse di Isabel si concentrano su Mauricio perché pensa che sia stata la Montenegro ad aizzarlo contro di lei.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Don Filiberto va nella piazza principale di Puente Viejo per richiedere l’elemosina dei suoi compaesani visto che il sindaco ha decido di non contribuire più al sostentamento della chiesa. Quando arriva il sindaco il litigio è inevitabile e i due arrivano quasi alle mani. Esus è molto preoccupato perché il giornalista Santos è andato a casa sua e ha cercato di carpire informazioni a sua moglie e sua figlia, per questo parla con Ignacio per trovare un modo di fermarlo ma il Solozabal gli dice che potrà tornare in fabbrica solo il giorno dopo. Appena l’Urrutia va via, Pablo riceve un misterioso biglietto. Adolfo racconta al fratello e all’amico Juan che Rosa si rifiuta di parlare anche con lui e per questo motivo lui e Marta non riescono a comunicarle che si amano e vogliono sposarsi. Poi è la volta di Tomas di sfogarsi perché non riesce a dimenticare l’ultima volta che ha parlato con Marcela ma la donna gli ha chiaramente detto che non vuole più vederlo. La conversazione, però, viene interrotta con l’arrivo di Maqueda che ha preparato l’auto della marchesa con la quale si recheranno alla capitale per affari. Mentre Dolores si dispera perché non si hanno ancora notizie del marito, Tiburcio ricompare ma sembra molto spaesato.

La marchesa Isabel si reca da Rosa per farle visita e la ragazza accetta di vederla, poi racconta alla sua futura suocera che ha scoperto che Marta e Adolfo sono diventati amanti. Isabel, però, prova a far ricadere tutta la colpa sulla sorella, dicendo che il figlio è stato vittima della malia di Marta. Rosa promette che sua sorella sarà punita nel modo che merita. Pablosi reca all’appuntamento con la persona che gli ha inviato il bigliettino e così conosce finalmente sua madre. Juan, invece, si reca in una bisca clandestina e inizia a vincere molti soldi ma preso dall’euforia del momento racconta di dovere molti soldi agli Ajala, una potente famiglia che gli ha prestato in passato soldi per giocare nelle bische. L’auto sulla quale viaggiano Tomas e Maqueda si ribalta appena fuori da La Habana: Antonita avvisa subito Adolfo che corre in loro aiuto. L’incontro fra Pablo e la madre è molto commovente ma quando il ragazzo dice di dover tornare in fabbrica e le chiede di accompagnarlo, la donna risponde che non vuole incontrare Ignacio ma che aspetterà alla locanda di Matias le visite del figlio. Isabel, dopo aver accertato le buone condizioni di salute di Tomas e Iñigo, cerca di capire come si sia potuto verificare l’incidente. Dolores prova a parlare con Tiburcio per capire che cosa abbia fatto l’uomo nella settimana precedente ma il marito non ricorda nulla.



