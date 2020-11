Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi, 3 novembre: Raimundo è fuggito ma..

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 3 NOVEMBRE

Il Segreto torna in onda oggi, 3 novembre, con una nuova puntata in cui Don Ignacio cercherà di tenere le redini della sua famiglia dopo la scoperta della gravidanza di Rosa che lo ha lasciato senza parole. L’uomo riunirà lei e Marta chiedendo a quest’ultima di chiudere la sua liason con Adolfo per permettere a quest’ultimo di assumersi le sue responsabilità con Rosa e la sposti al più presto. Intanto, la situazione alla fabbrica, con i macchinari che danno continuamente problemi, continua a peggiorare mentre Juan Montalvo, dopo la sparatoria alla bisca, rischia di finire al processo per omicidio. Toccherà proprio ad Adolfo intervenire confermando che l’amico ha agito per legittima difesa. Raimundo continua a scappare, evitando la cattura, ma si trova ancora nei boschi, riuscirà a mettersi in salvo?

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Cosa è successo nelle ultime puntate de Il Segreto? La soap spagnola ha tenuto tutti con il fiato sospeso per via della sparatoria che aveva messo a rischio la vita di Adolfo. Il giovane ha subito ben due interventi mentre Donna Isabel è arrivata a donare il suo sangue per riuscire a salvarlo. Al suo risveglio, però, il giovane non potrà che rimanere a bocca aperta scoprendo della gravidanza di Rosa che metterà definitivamente alla sua storia con Marta. Intanto, i festeggiamenti vengono interrotti quando il Capitano Huertas si reca a La Habana per arrestare Juan Montalvo mentre Carolina, temendo che Pablo possa decidere di lasciare la Villa per seguire la madre, continua ad insistere per conoscerla meglio. A complicare le cose ci pensa ancora una volta Rosa che dovrà affrontare Marta dandole la notizia della sua gravidanza e di tutto quello che questo significherà per la loro famiglia quando anche Don Ignacio saprà tutto. La faida tra Mauricio e don Filiberto si inasprisce ulteriormente mentre Raimundo finalmente riesce a scappare inseguito dai segugi di donna Eulalia ma camminando giù per il fiume. Cosa ne sarà di lui adesso?



