Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi, 4 novembre 2020: Marta andrà via?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 4 NOVEMBRE

Il Segreto torna oggi pomeriggio, 4 novembre con una nuova puntata in cui Matías e Marcela sono riusciti a recuperare il loro rapporto e ora sembrano molto felici, ma lui adesso ha un’altra preoccupazione, ovvero suo nonno Raimundo che sembra sparito nel nulla. Il realtà lui è riuscito a scappare dai suoi aguzzini e presto scopriremo quale sarà il suo destino ma, intanto, per i Mirañar, concentrati a tentare di far recuperare la memoria a Tiburcio, Onesimo e il suo “meridiano di Puente Viejo” stanno nuovamente scombussolando un po’ la loro vita diventando una vera tortura per tutti. Pablo riesce ad organizzare una merenda alla Villa per far conoscere la madre, María Jesús, alla sua famiglia, ma il clima resta molto teso mentre Donna Isabel, sicura che donna Francisca trami qualcosa contro di lei, entra di soppiatto nel padiglione alla ricerca di indizi, il loro scontro è finalmente arrivato?

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Cosa è successo nelle ultime puntate de Il Segreto? Don Ignacio, dopo aver saputo che Rosa è incinta ha deciso di mettere da parte la sua rabbia per trovare una soluzione e così riunisce lei e Marta, per imporsi affinché la storia tra i due amanti finisca immediatamente e Adolfo sposi la donna che ha messo incinta. Il giovane si è da poco ripreso da un doppio intervento che gli ha salvato la vita dopo la sparatoria, e adesso si troverà ad affrontare questo duro colpo che non si sarebbe mai aspettato. Marta e Rosa vanno in ospedale da Adolfo, che rimane scioccato nell’apprendere che presto diventerà padre e che la storia tra lui e Marta dovrà finire perché lei sarà costretta ad andare via per permettere a Rosa di avere la famiglia che adesso merita. Pablo, che sta frequentando la madre, comunica a Don Ignacio che la donna si trova a Puente Viejo già da tempo e vuole presentarla alla sua famiglia proprio mentre Juan Montalvo viene arrestato per la sparatoria alla bisca. Solo la testimonianza di Alfonso riesce a salvarlo perché l’amico conferma che la sua reazione era legata alla legittima difesa, per salvargli la vita. Raimundo continua a scappare, evitando la cattura, ma si trova ancora nei boschi, con i segugi alle calcagna.





