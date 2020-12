Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi, 8 dicembre: chi è il padre di Adolfo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 8 DICEMBRE

Non si ferma Il Segreto su Canale5 nemmeno oggi, 8 dicembre, e mentre il finale si avvicina a grandi passi così come l’addio a Francisca e i suoi, le trame si fanno via via sempre più interessanti. Don Filiberto, in procinto di assalire Mauricio per ucciderlo, viene rapito da alcuni uomini e un attimo dopo si ritrova incatenato in un sotterranno in balia di un uomo incappucciato che attende il suo risveglio. Donna Francisca e don Raimundo, lasciata La Habana, si trasferiscono nella nuova casa in paese, lontani dalla marchesa che, intanto, si ritrova alle prese con Tomas e la sua voglia di scoprire chi è il padre di Adolfo. Dopo che la donna ha rivelato, in un momento di rabbia, di averlo sempre odiato per via di suo padre, adesso Tomas vuole sapere chi è il vero padre del suo fratellastro ma lei, per metterlo a tacere, dà il via libera con gioia al progetto di rammodernamento della miniera. Intanto, alla Villa, la famiglia Solozábal accoglie donna Begoña, la moglie di don Ignacio.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto è successo ancora di tutto a cominciare proprio dalle parole di Isabel che hanno lasciato Tomas senza parole. Il giovane ha vissuto una vita all’ombra del fratello e da eterno secondo solo perché è figlio di Castro a differenza del fratello. Nasce da qua tutto l’astio che la madre ha provato e prova per lui ma adesso che la verità è venuta a galla, le cose si complicheranno. Intanto, Raimundo, finalmente tornato dalla sua Francisca, riesce a portarla via dalla casa di Isabel per stabilirsi in paese con buona pace della matrona che non ha intenzione di mollare la presa sulla sua tenuta. Intanto, Don Ignacio comunica in famiglia che presto la moglie tornerà a casa dopo il suo lungo ricovero in clinica per problemi mentali. La donna è davvero guarita o il suo è un piano ben pensato?



