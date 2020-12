Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi, 9 dicembre: la moglie di Don Ignacio…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 9 DICEMBRE

Nella puntata di oggi, mercoledì 9 dicembre, de Il Segreto il ritorno della Signora Solozabal mette in apprensione Ignacio e Manuela che temono che la donna non sia ancora completamente guarita. Quando, però, Donna Begoña varca la soglia della villa, sembra davvero guarita e pronta a riprendere in mano la sua vita, riempendo di gioia le tre figlie, tanto da spingere Ignacio a concederle il beneficio del dubbio. A meno di tre giorni dalle nozze, Isabel prova a convincere Adolfo a non sposare Rosa poiché la marchesa è convinta che la ragazza abbia dei seri problemi mentali. Tuttavia il figlio minore è deciso ad andare fino in fondo, sia perché ormai ha perso la donna che veramente ama, sia perché non vuole che il figlio che Rosa aspetta cresca senza padre. Ignorando le preghiere della madre, Adolfo si avvia quindi all’altare.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Don Filiberto è pronto a colpire a morte e alle spalle Mauricio ma viene catturato da uomini incappucciati che lo colpiscono e lo fanno svenire. Isabel si è lasciata sfuggire durante una conversazione con Tomas che lui e suo fratello Adolfo non sono figli dello stesso padre. Quando il ragazzo prova a chiedere più spiegazioni, però, la donna si tira indietro e poi accetta che il figlio possa realizzare le migliorie alla miniera, cercando in qualche modo di compensarlo per il dolore che gli ha appena dato. Poi la marchesa chiede al figlio maggiore di convincere Adolfo a rinunciare alle nozze con Rosa visto che la ragazza è disturbata mentalmente. Racconta quindi a Tomas di come Rosa sia venuta a La Habana con una pistola, pronta per spararle, e quindi cerca di convincerlo che Adolfo sarà molto infelice se deciderà comunque di sposarla perché sicuramente avrà ereditato lo squilibrio mentale da sua madre. Tomas accetta di aiutarla a patto che, dopo aver risolto questa situazione, la madre gli racconti con sincerità che cosa nasconde sulle loro nascite, poiché ha capito che la madre non dice tutta la verità.

A casa Solozabal il telegramma che annuncia il ritorno a casa di Donna Begoña ha sconvolto un po’ tutti. Le ragazze sono felici ma Ignacio prova a chiamare la clinica per avere maggiori dettagli visto che è stupito da questa prassi. Quando riceve conferma, tutti sembrano felici di questa novità tranne Manuela e Pablo. Una volta da soli, Manuela e Ignacio si confrontano su questa novità e hanno ambedue la preoccupazione che la donna non sia totalmente guarita e che possa essere un pericolo per le ragazze, quindi decidono di tenerla discretamente sotto stretta osservazione. Intanto le tre sorelle Solozabal raccontano a Ramon del ritorno della madre e coinvolgono il marito di Marta nella loro gioia. Matias e Marcela vanno a visitare la nuova casa che hanno preso in affitto Francisca e Raimundo: si tratta di un’abitazione molto modesta ma la Montenegro è molto felice di potersi finalmente prendere cura di suo marito. Intanto Isabel non ha preso molto bene il fatto che la Montenegro abbia deciso di trasferirsi altrove perché teme di aver perso l’opportunità di potersi impossessare delle sue terre, soprattutto quelle che la stessa marchesa aveva acquistato a suo nome. Il suo nervosismo è talmente evidente che se la prende anche con Antonita, quasi fosse colpa sua se Francisca ha deciso di andare via da La Habana e scappare dalle sue grinfie. Poi si rende conto di aver esagerato e chiede scusa alla domestica.



