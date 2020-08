Il Segreto/ Anticipazioni puntate 10-14 agosto 2020: amore per Tristan vendetta per..

Il Segreto, Anticipazioni puntate 10-14 agosto 2020

Nelle puntate de Il Segreto di questa nuova settimana di programmazione, che va dal 10 al 14 agosto 2020, fra Pepa e Tristan scoppia la passione ma la levatrice, sentendosi in colpa, tronca subito la relazione. Troppo tardi, però, perché i due vengono scoperti da Angustias che incarica Felisia di eliminare la Balmes. Francisca viene a sapere che Sebastian vuole aprire una conserviera e si offre di diventare sua socia, mandando su tutte le furie Raimundo. Tristan decide di far rientrare a Puente Viejo i Castañeda ma la famiglia torna senza Juan che è ormai morto. Soledad, per il dolore, decide di sposare un suo ricco pretendente, acerrimo nemico della Montenegro, a patto che lui voglia vendicarsi di Francisca. Mentre Pepa imparerà a leggere e scrivere con l’aiuto di Alberto, si scoprirà che Juan non è morto ma viene tenuto dalla famiglia nascosto, per evitare che qualcuno possa decidere di farlo fuori. Infine Soledad confesserà al fratello di aver ucciso il padre che la molestava, incassando il sostegno di Tristan.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa era successo nelle ultime puntate de Il Segreto. Francisca ha una discussione con Mercedes perché la finta nipote l’accusa di non aver voluto far trasportare Soledad in ospedale. La donna si infuria dicendo che è stata proprio l’attrice a metterla in guardia circa gli indizi che c’erano a riprova della messinscena della figlia e ora, se effettivamente la ragazza è malata e le accadrà qualcosa di brutto, sarà solo colpa di Mercedes. Tristan va alla locanda perché vuole distrarsi dai brutti pensieri di casa e l’amico gli racconta della sua idea di voler fondare una conserviera, chiedendogli se è disposto a vendergli gli ortaggi in eccedenza. Il Montenegro sembra entusiasta dell’idea e promette di preparare un listino dei prezzi dei prodotti del suo orto. Una volta a casa, il Montenegro accusa sua madre di essere troppo dura con Soledad e le dice che se la ragazza non migliorerà entro il giorno dopo, sarà lui stesso a portarla in ospedale. Alberto, però, visitando la ragazza si rende conto che le sue condizioni sono sempre più gravi e corre a prendere delle medicine. Rimasta da sola con la giovane, Pepa si rende conto che ha preso tutto il flacone di veleno che lei le aveva dato: la levatrice corre dal medico per confessare tutto e trovare così una cura. Don Anselmo viene tormentato da Arsenio che è a Puente Viejo per estorcergli del denaro. Gli dà quindi appuntamento a sera in sagrestia e lui va da Angustias, la quale vuole lamentarsi per Pepa e cercare di mettere il parroco contro la levatrice. Don Anselmo, però, è venuto per dare l’estrema unzione a Soledad e non ha tempo per altro. In effetti le condizioni di Soledad peggiorano e Alberto, che ormai sa che cosa abbia, manda Tristan con una lettera per un medico de La Puebla con una richiesta di farmaci.

Emilia, in combutta con Don Anselmo, va da Hippolito per riuscire a scoprire chi si nasconda dietro la storia dell’aumento dei prezzi: l’idea è quella di sfruttare la sua influenza sul ragazzo per avere maggiori informazioni sulle speculazioni dei costo dei generi di prima necessità. Francisca, mentre cerca dei documenti, trova il listino prezzi preparato da Tristan per Sebastian e viene così a conoscenza dell’affare che i due si apprestano a fare insieme. Tristan ritorna alla Villa e viene a sapere che Pepa è uscita per cercarlo, facendo una strada molto pericolosa. Angustias prova ad opporsi a che il marito esca ma Tristan le dice con cattiveria che la levatrice, che lei tanto disprezza, ha molti più valori di quanti possa vantare sua moglie. Emilia in locanda viene a sapere che Don Anselmo ha regalato dei soldi ad Arsenio e cerca di indagare sui motivi per i quali è stato così disponibile con un vagabondo ubriacone. Tristan trova Pepa e lei confessa di essere la colpevole dell’avvelenamento di Soledad.



© RIPRODUZIONE RISERVATA