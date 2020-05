Il Segreto/ Anticipazioni puntate 11-16 maggio: Francisca ancora nascosta ma…

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntate dall’11 al 16 maggio

Le anticipazioni de Il Segreto per le puntate dall’11 al 16 maggio ci dicono che Dona Isabel riuscirà ad impedire che i figli scoprano la presenza di Francisca a casa loro. La marchesa continuerà a tramare contro la donna facendo la cresta sui soldi che Francisca le ha affidato per riacquistare i suoi terreni, ma Adolfo avrà sempre più sospetti sulla madre. Intanto Matias, dopo aver aggredito Tomas a causa della questione della miniera, deciderà di guidare di nuovo i minatori in sciopero, aiutato da Alicia. La vicinanza fra i due si farà talmente grande che faranno l’amore. Tomas, invece, non riuscirà a dimenticare Marcela e proprio per questo cercherà di passare più tempo possibile con lei alla locanda. Proprio una visita del ragazzo salverà la donna da una terribile morte: Inigo, su commissione di Isabel, starà per dare fuoco alla locanda nel tentativo di eliminare Matias e si fermerà solo vedendo nel locale il figlio della marchesa. Manuela e Encarnacion, invece, avranno un tremendo incidente e riusciranno a salvarsi solo per l’intervento della governante di casa Solobas. Isabel, infine, proporrà a Ignacio un’alleanza per sconfiggere i minatori.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Rosa ha un duro confronto con il padre che le intima di non vedere mai più Alfonso De Los Vivos. La ragazza, però, non è affatto d’accordo e dichiara al padre di amarlo molto e di volerlo conoscere meglio. Il padre, però, le ricorda che la madre ossia la marchesa Isabel è una donna pericolosa per cui lei dovrà dimenticare per sempre il ragazzo. Per costringerla a fare ciò che vuole lui, allora la mette in punizione e sgrida anche le sorelle per non avergli detto nulla. Intanto Marta intercetta una telefonata di Adolfo che è preoccupato visto che Rosa non si è presentata all’appuntamento. Marta gli dice che non può parlarne a telefono e gli dà appuntamento al solito posto. Quando si incontrano la ragazza gli racconta della punizione inflitta dal padre a Rosa e scoraggia Adolfo dall’andare a parlare con Don Ignacio: il giorno dopo gli farà avere un biglietto scritto direttamente da Rosa. Quando rientra alla villa racconta alle sorelle dell’accaduto e si mette d’accordo con loro per non andare a teatro con il padre ma piuttosto di usare quel tempo per preparare delle cose da spedire a Pablo in caserma. Quando Don Ignacio chiede a Manuela di avvisare le figlie che sono pronti per uscire, le ragazze non si presentano e la governante consiglia all’uomo di non costringerle per non inasprire ancora di più gli animi.

Matias è sempre più a disagio per la situazione che si è venuta a creare con sua moglie Marcela. Decide, allora, di chiedere consiglio ad Alicia alla quale racconta che un tempo lui era stato molto innamorato di quella che poi sarebbe diventata sua moglie ma che, dopo il carcere e il ritorno a Puente Viejo, qualcosa sembra essersi incrinato per sempre. Anche Marcela si confida con Mauricio il quale le consiglia di provare a salvare il suo matrimonio ma lei pensa che ormai non ci siano più sentimenti da salvare. Mentre la donna è indaffarata a lavorare alla locanda, arriva proprio Matias e si accorge della presenza di alcuni minatori nella locanda. Gli uomini raccontano che Donna Isabel ha rifiutato tutte le proposte di miglioramento della miniera e in tanti sono pentiti per aver deciso di interrompere lo sciopero. Matias, però, è ancora molto ferito e si rifiuta di ascoltare le loro preghiere. Intanto Tomas e Adolfo, insospettiti per il comportamento della madre, seguono la cameriera Antonita di nascosto e sono ad un passo dallo scoprire che in una delle stanze della villa si nasconde Donna Francisca.



