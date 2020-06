Il Segreto/ Anticipazioni puntate 15-20 giugno: Isabel aggredita da…

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntate 15-20 giugno

Nelle puntate de Il Segreto di questa settimana, quella che va dal 15 al 20 giugno, la marchesa Isabel, dopo aver deciso in modo imprudente di partecipare al funerale di Cosme, viene aggredita dai minatori che le attribuiscono tutta la colpa dell’incidente. Solo il provvidenziale intervento di Don Ignacio la salva e per questo motivo la donna decide di prendere parte all’aperitivo organizzato alla Casona in onore di Adolfo e Rosa, così da ufficializzare il fidanzamento. Rosa farà pressioni sul padre affinché il matrimonio venga organizzato nel più breve tempo possibile. Dopo aver scoperto Marta e il suo fidanzato da soli in cucina, capisce che Adolfo è innamorata della sorella e per questo motivo vuole fare di tutto per sposarlo prima che cambi idea. In realtà il marchesino farà di tutto per restare da solo con Marta e pararle, confermandole tutto il suo amore e dicendole che è disposto a lasciare Rosa se lei gli concederà un’opportunità di vivere insieme. Carolina continuerà a nascondere Pablo ma si spaventerà moltissimo quando lo troverà svenuto nella catapecchia nella quale si nasconde. Così la ragazza chiederà l’aiuto di Encarnacion per riuscire a recuperare coperte, medicine e cibo per riuscire a salvare la vita del ragazzo.

Pubblicità

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Matias raggiunge Alicia che è scappata alla vista di lui abbracciato a Marcela e le dice che da giorni provava a dirle della sua decisione di ritornare con la moglie e salvare il suo matrimonio. Alicia lo accusa di averla ingannata, di averle giurato che avrebbe sempre detto la verità e invece non è stato così, quindi non può fidarsi neanche del fatto che effettivamente il Castañeda abbia perso i fucili. Quando l’umo va via, la Urrutia sfoga tutta la sua rabbia su sua madre. Intanto Matias ha molte difficoltà a spiegare a sua moglie perché l’abbia lasciata sola rincorrendo la sua amante. Nonostante il marito le giuri che ha chiuso per sempre questa storia, Marcela non si fida più di lui. A casa Solozabal Marta e Rosa si incontrano a colazione e Rosa, come se non fosse più lei, inizia a lamentarsi del fatto che la morte di Cosme è capitata al momento meno opportuno perché distoglie l’attenzione delle due famiglie dal loro fidanzamento. Marta è inorridita e accusa la sorella di essere molto egoista e a quel punto Rosa le consiglia di trovarsi un uomo e le confessa che nella vita non vorrebbe mai diventare come lei, una vedova nubile ormai chiusa nei confronti della vita.

Pubblicità

Tutto il paese di Puente Viejo è scosso dalle vicende della miniera e Mauricio e il capitano Huertas temono addirittura che possano verificarsi delle sommosse. La stessa preoccupazione è quella provata da Jesus Urrutia che consiglia a Don Ignacio di restare il più a lungo possibile in casa perché, nella rabbia generale dei minatori, tutti si sono convinti che l’uomo sia fatto della stessa pasta della marchesa. Adolfo chiede al sindaco di poter organizzare le esequie di Cosme direttamente nella sala comunale, per avere più spazio. Mauricio acconsente e affida l’incarico di preparare la sala ad Hippolito, non prima di avergli detto però che è necessario che convinca sua madre Dolores a non allungare l’orario di apertura del grande emporio poiché esiste una delibera comunale che vieta l’apertura dopo le 21: in caso di disobbedienza la donna rischia una multa molto più salata della precedente. Arriva il giorno del funerale e tutti i paesani di Puente Viejo si radunano in comune per la veglia funebre. A sorpresa giungono anche Isabel accompagnata da Adolfo e Tomas ma la loro presenza non è gradita e gli animi si scaldano immediatamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA