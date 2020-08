Il Segreto/ Anticipazioni puntate 17-21 agosto: il piano di Angustias a rotoli

Il Segreto, anticipazioni puntate 17-21 agosto

Il Segreto torna protagonista su Canale 5, ecco le anticipazioni per la settimana che va dal 17 al 21 agosto nel dettaglio puntata per puntata.

“17 agosto” – Il piano di Angustias va a rotoli e dovrà pagare le conseguenze del suo piano per uccidere Pepa. Intanto, Alfonso e Ramiro continuano a spargere le storie sui succhiasangue, in modo che chiunque non si avvicini alla tomba di Salvador Castro.

“18 agosto” – A causa di un incidente alla cappella, Pepa rischia di finire di nuovo nei guai. Angustias e Felisa infatti cercano di far ricadere la colpa su di lei. Intanto, Donna Francisca e Raimundo entrano in competizione per il miglior raccolto dell’anno.

“19 agosto” – Angustias si prepara al parto e le complicazioni non mancano. Soprattutto si teme sulla possibilità che il bambino non sopravviva.

“20 agosto” – E’ arrivato il momento del parto di Angustias e non sarà così semplice. Il bambino nascerà con alcuni problemi. Nel frattempo, la Montenegro fa di tutto per organizzare i preparativi di nozze fra Soledad e il marchese.

“21 agosto” – Il dottor Guerra non può dichiarare il piccolo di Angustias del tutto fuori pericolo. Soledad e il marchese invece siglano un accordo prematrimoniale: la ragazza erediterà metà della sua eredità. Mentre Mariana chiede consiglio ai fratelli per sapere se dire la verità su Juan a Soledad, Francisca convince Sebastian ad andare al ricevimento della conserviera. Nel frattempo, Alberto sorprende Tristan e Pepa mentre si stanno baciando.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove c’eravamo lasciati a Il Segreto. Felisa sta per colpire Pepa con una pietra, quando don Alberto le raggiunge e interrompe il suo piano. Intanto, Alfonso e Ramiro cercano di impedire ai paesani di raggiungere il bosco, per evitare che qualcuno scopra la tomba di Castro. Raimundo invece cerca di capire perchè don Anselmo ce l’ha tanto con Pepa. Il sacerdote però non ne vuole parlare, soprattutto dopo quanto accaduto con Frasco. Al laboratorio, Sebastian confessa a Tristan di sentirsi in colpa per aver deluso il padre. Mentre don Anselmo chiede scusa a Pepa, Tristan chiede udienza alla madre per riuscire a raggirare il problema delle terre. Raimundo infatti non intende metterle a disposizione, anche perchè si è rifiutato di sostenere il figlio per l’accordo. Più tardi, Soledad rivede il marchese, non sapendo che di nascosto sta avendo una tresca con la cugina. Quando Felisa riferisce alla Montenegro della relazione fra Tristan e Pepa, la matrona decide di parlare a viso aperto con il figlio e lo mette con le spalle al muro.

Senza giri di parole, Francisca rivela a Tristan di accettare la sua relazione clandestina con Pepa. Gli chiede però di non far sapere a nessuno di quello che succede nella sua camera da letto. Intanto, Soledad è ancora in crisi per la proposta del marchese. Mercedes preme per conoscere la sua decisione, ma la cugina si limita a richiedere un nuovo incontro con Juan. In giardino, Felisa approfitta di tutto ciò che sa per mettere in difficoltà Pepa. Consiglia infatti ad Angustias di approfittare del marito per agevolare il parto. Soledad invece rivela a Juan di avere delle condizioni per le loro nozze: la libertà di viaggiare, l’avere camere separate e la possibilità di annullare il legame in qualsiasi momento. Più tardi, Felisa riferisce tutto ad Angustias riguardo al suo incontro con Francisca. La moglie di Tristan è addolorata e incolpa Pepa di aver distrutto la sua vita. L’amica però le promette di risolvere tutto con un piano diabolico contro la levatrice. Dopo aver scoperto che Francisca sa tutto, Pepa finisce per allontanare Tristan. La ragazza infatti teme che il suo innamorato non manterrà le sue promesse, visto che Angustias partorirà entro breve. In confessionale, Angustias rivela a don Anselmo di voler uccidere la Aguirre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA