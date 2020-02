Il Segreto / Anticipazioni puntate 17-21 febbraio: Dori supplica Fernando per…

Il Segreto anticipazioni puntate 17-21 febbraio

Il Segreto torna in onda, andiamo a vedere le anticipazioni delle puntate tra i 17 e il 21 febbraio. Maria ha messo in atto il suo piano in pochi istanti: Dori Vilches ha parlato di una donna misteriosa in un momento di stanchezza, così lei ha deciso di farla cadere int rance. Il suo obbiettivo è scoprire chi sia Clara e che cosa sia successo nel passato dell’infermiera. La situazione diventerà ancora più drammatica di prima, tanto da spingere Maria a credere che la sua vita sia in pericolo. Le rivelazioni su Clara infatti la spingeranno a chiedere subito aiuto a qualcuno del paesino, in modo da assicurarsi una via di fuga. Intanto, Carmelo inizia a pensare all’ultima visita di Fernando e conclude che in realtà sia in combutta con Morales. Non ha mai creduto infatti al suo cambiamento ed è arrivato il momento di tirare le somme. Con la mente sempre attiva, il Sindaco ha già ideato un piano per poter fermare Garcia e le sue azioni crudeli. Solo che anche questa volta si mostrerà reticente a condividere le sue idee con Severo: l’amico gli chiederà comunque di renderlo partecipe. Solo così Santacrus potrà aiutarlo.

Il Segreto, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Dori Vilches supplica Fernando perchè la lasci rimanere alla villa: non vuole altro che compiacerlo. Il Mesia fa ancora leva sui suoi sentimenti e dopo aver manifestato il proprio disappunto, obbliga l’infermiera a trovare una via di mezzo per soddisfare sia lui che Maria. Deve però sbagliare ad utilizzare gli aghi in modo che non guarisca. Intanto, don Berengario trova la gradita sorpresa a casa: don Anselmo è tornato a Puente Viejo. Il prete ha già saputo tutto su Esther anche se lontano dalla cittadina, ma non che Berengario ha già detto che la ragazza è sua figlia a tutti i compaesani. Lola invece rivela a Consuelo di sentirsi in colpa perchè gli amici sono distrutti per le azioni di Morales, mentre lei è felice perchè presto sposerà Prudencio. A casa Santacruz, Irene, il marito e il Sindaco discutono sulle prossime azioni da compiere per ostacolare Garcia. Severo rivela che un altro dei cittadini ha accettato l’offerta e sta per lasciare Puente Viejo. Di buon mattino, Dolores invece si presenta alla locanta per parlare con Paco con l’aiuto di Marcela. L’uomo però non intende accettare che Onesimo incontri Brunilda, visto che non li vede bene insieme. Nel frattempo, Berengario confessa a don Anselmo che se Marina non fosse morta, la sua vita verrebbe sconvolta. Soprattutto per quanto riguarda i voti. Non sa che la figlia in quel momento sta parlando con qualcuno al telefono di un possibile complotto alle sue spalle. Più tardi, don Anselmo fa visita a Francisca: la matrona non ha digerito la notizia su Esther. Dori Vilches invece inizia a vaneggiare: parla di bambini, di una certa Clara che scambia per Maria. Fernando ne approfitta intanto per fare visita a Carmelo per informarsi sulla situazione a Puente Viejo. Prima di salutarlo, gli promette di fare di tutto per impedire che Morales abbia la meglio. Grazie ad una riunione con i cittadini, Raimundo cerca di spronare gli amici a lottare fino in fondo. Vuole assicurarsi che nessun altro venda i propri terreni e che Garcia non possa sconfiggerli. Dopo aver scoperto del trasferimento di Maria, don Anselmo raggiunge l’Avana per parlare con la ragazza e scopre le ultime novità sulla sua salute. Una volta sola, Maria decide di usare il sonnifero che le ha prescritto Zapaleta per addormentare l’infermiera. In canonica, Berengario trova Esther in lacrime e la convince a parlare: deve confessargli qualcosa.

