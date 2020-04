Il Segreto/ Anticipazioni puntate 20-26 aprile 2020: Raimundo torna a Punte Viejo

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntate 20-26 aprile 2020

Le anticipazioni della soap spagnola Il Segreto per la prossima settimana ci dicono che Raimundo farà ritorno a Puente Viejo senza Donna Francisca. Chi si chiede il motivo per cui la donna non sia al fianco del marito troverà la risposta in una conversazione che l’uomo avrà con Marcela. Il paese, ricostruito interamente dopo l’incendio provocato dal Mesia che lo aveva raso al suolo, ha comunque bisogno di manutenzione: il tetto della chiesa ha bisogno urgente in interventi e Don Filiberto non sa da dove cominciare. A proporgli una soluzione per poter riparare il tetto sarà Dolores, mentre anche Donna Isabel deciderà di partecipare alle spese. Non può infatti fare a meno di fare una donazione alla chiesa, dopo che suo figlio Adolfo si è miracolosamente salvato. Dolores dopo aver dato i suoi preziosi consigli a Don Filiberto, finirà per rimanere vittima di uno stratagemma architettato da Tiburcio che la convincerà a finanziare la squadra di football. Sono davvero molte le vicende che prenderanno vita in questa nuova settimana che sta per iniziare, nella quale la soap spagnola ci accompagnerà ogni giorno, come sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Abbiamo assistito al tentativo di tutto il paese di liberare Marta, Tomas e Rosa, tenuti in ostaggio dagli operai anarchici che minacciano di incendiare la stazione. Per cercare di metterli in salvo Mauricio, il Capitano Hertas e Don Filiberto provano ad escogitare un piano. A dare però una svolta decisiva alla situazione sarà proprio Tomas, che dimostrerà la sua abilità nell’ingannare i rapitori. Grazie ad una mossa astuta infatti riuscirà a convincerli di comprendere il loro punti di vista ed arriva anche al punto di dargli dei consigli. I rapitori credono a Tomas e finiscono per seguire i suoi suggerimenti ed essere ingannati. Grazie a questo stratagemma Tomas salva la sua vita, oltre che quella di Marta e Rosa. Purtroppo tutto questo non basta ad evitare l’esplosione che distrugge la stazione.

Guai anche per Marcela che appare davvero affranta dai pettegolezzi scaturiti dalla sua nuova relazione sentimentale. Dopo essere rimasta sola infatti la donna ha iniziato a vedersi con Tomas De Los Visos. In paese però non hanno perdonato la donna, che legalmente risulta ancora sposata con Matias anche se l’uomo è ormai scomparso da anni. Sembrano tutti concordi nel criticare la scelta ed il desiderio di Marcela di potersi rifare una vita. Come gestirà la donna questa situazione? Riuscirà ad ignorare i pettegolezzi o questi finiranno per porre fine alla nuova relazione? Adesso che finalmente la vicenda di Rosa, Marta e Tomas sembra essersi risolta nel migliore dei modi, un nuovo evento è già pronto all’orizzonte per farci di nuovo trattenere il fiato. Per sapere come si evolverà la situazione non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata della soap spagnola Il Segreto, in onda come sempre su Canale 5.



