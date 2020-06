Il Segreto/ Anticipazioni puntate 22-26 giugno: Pepa e Tristan di nuovo protagonisti!

Il Segreto, anticipazioni puntate 22-26 giugno 2020

Il Segreto torna in onda oggi con una settimana all’insegna delle novità ma non in materia di trame. A partire da oggi, come annunciato da Mediaset, la soap spagnola tornerà in onda ma non con Marta e i nuovi protagonisti arrivati nei mesi scorsi a Puente Viejo, ma con Pepa e Tristan. L’appuntamento è fissato proprio con il parto della giovane levatrice, da sola, al freddo e nella neve salvo poi perdere i sensi e risvegliarsi trovando il figlio morto tra le braccia. Parte da qui la soap che ormai sette anni fa ci ha messo in crisi raccontandoci la storia di un amore impossibile, quello di Pepa e del bel Tristan un soldato con una madre ingombrante e una moglie da tenere a bada. Secondo le prime anticipazioni sulla programmazione sembra che le vecchie puntate de Il Segreto andranno in onda per tutta l’estate per un totale di tre stagioni fino al prossimo ottobre quando riprenderanno le nuove puntate per concludere il ciclo con il gran finale già andato in onda in Spagna nei mesi scorsi. (Hedda Hopper)

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Adolfo prova a convincere Marta a rivelarle i suoi sentimenti prima che sia troppo tardi. Il ragazzo, infatti, è pressato da Rosa affinché venga fissata la data delle nozze ma vuole fare un ultimo tentativo con la donna che davvero ama prima di impegnarsi per sempre con un’altra. Per questo motivo dice alla Solozabal che è sufficiente una sola parola e lui romperà il suo fidanzamento con la sorella per scappare con lei. Marta lo aggredisce accusandolo di corteggiarla mentre è impegnato con un’altra ma Adolfo la spiazza aggiungendo che per essere lasciata in pace le basta solo dire di non amarlo, guardandolo negli occhi. A malincuore Marta lo fa, Adolfo va via distrutto e lei scappa a piangere nella sua stanza. Poco dopo Adolfo dice a Tomas di aver finalmente capito che la soluzione migliore per lui è sposare Rosa e per questo accontenterà la sua fidanzata che vuole celebrare le nozze il più velocemente possibile. Nel pomeriggio, mentre Carolina riesce ad introdurre di nascosto in soffitta Pablo per curarlo al meglio, Rosa e Adolfo cercano Marta perché hanno un’importante comunicazione da farle circa il loro matrimonio.

Dolores ha interrotto lo sciopero della fame perché ha paura dell’ennesima multa inflittale dal Capitano Huertas. Ma al grande emporio stanno per arrivare nuovi guai: tre uomini con chiaro accento tedesco sono in paese per cercare Onesimo ma il ragazzo chiede alla sua famiglia di dire che non sanno chi sia e negare di averlo mai visto. Marcela è preoccupata per Matias perché ha sentito dire che il sindacato è in fermento e che potrebbero essere dei disordini a Puente Viejo. Il marito le dice di non preoccuparsi perché non vuole coinvolgerla troppo ma ammette che la situazione non è facile. Dopo il Castañeda incontra Alicia e Damian che hanno deciso di organizzare un sequestro come risposta forte alla morte di Cosme ma Matias non è d’accordo con tanta violenza. Don Ignacio riceve da un fornitore un nuovo progetto per un barattolo rivoluzionario e chiede a Jesus di analizzarlo per valutarne la fattibilità perché potrebbe rappresentare un modo per aumentare gli affari della fabbrica ma allo stesso tempo richiede un investimento importante in macchinari. Raimundo Ulloa, invece, è di nuovo a Puente Viejo e si reca dalla marchesa convinta che la donna sappia qualcosa di sua moglie Francisca poiché le due hanno un lontano legame di parentela. Isabel, però, nega tutto e accusa Raimundo di essersi presentato senza prima annunciarsi, avvisandolo che la prossima volta non lo riceverà. Questo comportamento mette fortemente in allarme Raimundo, convinto che la donna nasconda qualcosa.

Questa sarà l’ultima puntata del nuovo corso de Il Segreto visto che da oggi la soap tornerà in replica dalla prima.



