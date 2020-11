Il segreto/ Anticipazioni puntate 23-27 novembre: Francisca trova Raimundo

Nelle puntate della soap opera Il segreto della settimana dal 23 al 27 novembre, Francisca si mette personalmente alla ricerca di Raimundo e riesce a trovarlo. L’uomo però sta molto male e ha perso la memoria. Matias è molto preoccupato per la situazione del nonno ma Marcela capisce che c’è qualcosa in più che lo turba: in effetti Alicia sta indagando con Isidoro sul conto di Matias e stanno scoprendo che il Castañeda non è così dedito alla causa repubblicana come vorrebbe far credere. Rosa, in un momento di lucidità, dice ad Adolfo che è meglio annullare le nozze ma il ragazzo riesce a farle cambiare idea. La sua follia, però, diventa sempre più evidente preoccupando tutta la famiglia. Alicia si candida come sindaco ma la sua gioia dura molto poco perché la famiglia viene sorpresa dalla notizia dell’arresto di Jesus. Encarnacion, delusa dal comportamento del Solozabal, decide di licenziarsi e lasciare per sempre la Villa.

Il segreto, dove siamo rimasti

Prima della messa in onda della nuova puntata de Il segreto, facciamo il punto della situazione. Matias e Mauricio riescono a stanare Campuzano e lo tramortiscono per portarlo a La Habana, affinché Francisca possa interrogarlo sulla sorte di Raimundo. Dopo che lo portano nel padiglione e lo lasciano in una stanza in attesa della Montenegro, l’uomo viene raggiunto da Isabel che non vuole assolutamente che l’uomo riveli il nascondiglio di Raimundo. Più tardi si viene a scoprire che Campuzano si è suicidato e che quindi non potrà rivelare nulla su Raimundo. Mentre Huertas cerca, su sollecitazione di Mauricio, prove per individuare dove sia Raimundo, Alicia viene a sapere da Damian che Isidoro nutre molti dubbi su Matias e lo accusa di essere in combutta con i monarchici. Estefania continua a ricattare Tiburcio e per spaventarlo trascorre molto tempo insieme a Dolores, minacciando di far vedere alla bottegaia il portachiavi che l’uomo ha perso durante la loro presunta notte d’amore. Hipolito, che ha raccontato tutto a Onesimo, cerca di escogitare un piano che possa incastrare Estefania e restituire serenità a Tiburcio e al suo matrimonio.

Rosa è sempre più isterica e pensa che tutti, Manuela compresa, si disinteressino alle sue nozze. Dopo aver aggredito verbalmente la governante, Rosa inizia a dare ordini a tutti, lasciando molto perplesse sia Manuela che Encarnacion, convinte che la ragazza sia sempre più simile a Donna Begonia, attualmente in manicomio per la sua follia. Qualche ora dopo Rosa, con indosso il vestito da sposa, si getta volontariamente dalle scale della Villa, sicura di non essere vista da nessuno. La ragazza viene poi trovata, svenuta ai piedi delle scale, da Carolina ed Encarnacion e proprio la cuoca insiste affinché venga chiamato un medico. La ragazza, però, non vuole farsi visitare e solo con le insistenze di Ignacio lascia che il medico la controlli, non trovando nulla di grave: la perdita del bambino è scongiurata dall’assenza di perdite. Quando Adolfo si reca in visita, Rosa gli fa chiaramente capire di essere felice di essere caduta così tutte le attenzioni sono concentrate su di lei, il marchese capisce che la ragazza non è caduta accidentalmente ma si è trattato di un incidente voluto. Pablo si confida con Urrutia perché non sa se credere alla madre o al padre su ciò che ha spinto Maria Jesus a lasciare Puente Viejo. Jesus gli consiglia di non fidarsi di nessuno ma di parlare con la donna: solo così scoprirà la verità. In accordo con il padre, allora, si reca a casa di Maria Jesus e così il ragazzo viene a sapere che sua madre ha deciso di andare via solo per soldi, vendendolo per la seconda volta.



