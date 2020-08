Il segreto/ Anticipazioni puntate 24-28 agosto: Pepa incarcerata e… (replica)

Il segreto, anticipazioni puntate 24-28 agosto

Nelle puntate de Il Segreto della settimana dal 24 al 28 agosto Pepa viene incarcerata perché Angustias l’accusa di aver ucciso il neonato e Tristan non si schiera dalla parte della donna che ama. Sarà il piccolo Martin ad aiutarla, dicendo a tutti che è stata Felicia ad uccidere il fratellino ma questo mette in bambino il pericolo, perché Felicia cerca vendetta. Alla fine Pepa riuscirà a dimostrare la sua innocenza e troverà Alberto ad attenderla all’uscita dal carcere: Tristan proverà a chiedere il suo perdono ma senza successo. Vanno avanti anche i preparativi per le nozze di Soledad con il Marchese scelto da sua madre: quando Mariana confessa alla ragazza che Juan è vivo, la ragazza prova ad incontrarlo ma lui si sente ferito dal tradimento. Quando cambierà idea e farà di tutto per impedire le nozze della sua amata, forse sarà troppo tardi. Angustias viene allontanata dalla Villa, quando ormai è chiaro che è stata proprio lei a commissionare l’omicidio del neonato, ma quando viene a sapere che Martin è in realtà il figlio di Pepa, decide di uccidere entrambi, facendo credere a tutti di accettare un nuovo ricovero e raggiungendo la levatrice armata di coltello.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Pepa aiuta Angustias a partorire ma è subito chiaro che il bambino ha dei gravi problemi di salute. Mentre la donna è totalmente disinteressata alla sorte del figlio appena nato, troppo occupata a tramare contro la levatrice, il Dott. Guerra dice chiaramente a Tristan che il bambino rischia la vita e che la madre si rifiuta di allattarlo. Così Pepa, in una corsa contro il tempo, prova subito a cercare una balia che possa allattarlo, nel disperato tentativo di salvarlo. A Pepa, però, non sfugge che il Montenegro è molto distante, preso dalle sue vicende familiari, ma questo rischia di allontanarli per sempre. Tristan è talmente preso che non si rende conto neanche del dramma che sta vivendo sua sorella: Soledad, infatti, ha accettato di sposare il Marchese ed è presa dai vortici di preparativi ai quali non è minimamente interessata, troppo presa dal dolore che prova per la morte di Juan. Di questo smarrimento approfitta la perfida Francisca, desiderosa di stringere quanto prima l’alleanza con il Marchese, convinta che questo possa darle l’occasione di distruggere definitivamente Raimundo Ulloa.

Per irritare sempre di più Raimundo e spingerlo a commettere una sciocchezza, Francisca invita Sebastian a partecipare alla serata di inaugurazione della conserveria. Quando il padre lo viene a sapere, si arrabbia moltissimo e intima il figlio a non prendervi parte ma questo ovviamente non fa che aumentare la determinazione del giovane Ulloa il quale, però, discutendo con la sorella Emilia, si chiede quale sia il vero motivo per il quale i due si odiano da così tanto tempo. Non riuscendo ad avere una risposta sensata dal padre, che glissa sull’argomento, i due ragazzi si mettono alla ricerca di informazioni su vicende passate che possono aver coinvolto le due famiglie. Intanto Mariana, dopo aver scoperto che Soledad è in procinto di sposarsi, non sa se avvisare il fratello, che viene tenuto nascosto per evitare che Francisca possa portare a compimento la sua vendetta. Non sapendo cosa fare, la ragazza si consulta con i suoi fratelli. La notizia del matrimonio della ragazza, però, ormai è di dominio pubblico, dopo che Pedro ha raccontato a Hippolito e Dolores della firma dei documenti e che quest’ultima ha sparso la voce: quando Francisca viene a saperlo, la sua ira non tarderà a manifestarsi in tutta la sua violenza.



