Il Segreto/ Anticipazioni puntate 26 ottobre-1 novembre: Rosa non vuole parlare

Il Segreto, anticipazioni puntate 26 ottobre-1 novembre

Il Segreto ci porta a una nuova settimana, quella che va dal 26 ottobre al 1° novembre, Rosa è tornata alla Villa ma si chiude nella sua stanza e non vuole parlare con nessuno. Come se avesse compreso quello che sta accadendo fra sua sorella e il suo fidanzato, non vuole parlare con lei ma comunica a tutti di essere incinta e per questo vuole velocizzare l’organizzazione del matrimonio. Juan va in una bisca clandestina e convince anche Adolfo a seguirlo, per distrarsi dai suoi problemi sentimentali. Purtroppo, però, durante una partita scoppia una rissa e il ragazzo resta gravemente ferito e necessita di un’operazione per la quale la madre Isabel dona il sangue, impedendo a Tomas di fare altrettanto. Matias mette alle strette Mauricio per avere le informazioni che desidera ma quando lo minaccia viene a conoscere una realtà completamente diversa da quella che immagina. Ignacio scopre Marta e Adolfo che si baciano ma è troppo preso dai suoi problemi per avere una reazione normale: il giornalista da Bilbao è arrivato da Puente Viejo per indagare su un vecchio crimine che pensa abbia commesso. Quando il Solozabal viene a scoprire che sua figlia Rosa è incinta, però, reagisce in modo violento.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Mentre Isabel prova a convincere Francisca che il colpevole degli incendi potrebbe essere Mauricio, Marta prova a dire a Rosa quello che è successo fra lei e Adolfo ma la ragazza inizia ad urlare e scappa via dicendo che non vuole sentire nulla: tutti la cercano ma di lei nessuna traccia. Per fortuna la piccola Camelia è fuori pericolo. Marcela, scampato il pericolo, affronta Mauricio perché pensa che ci sia qualcosa che lui non le ha detto ma il sindaco le conferma che si sente in colpa per non essere riuscito a proteggerle. Poi dice di sapere qualcosa del responsabile dell’incendio ma di non poter parlare con lei. Più tardi sullo stesso argomento Mauricio ha una violenta discussione con Don Filiberto e i due finiscono quasi alle mani. Alla stamperia Damian dice ad Alicia che non pensa che Matias sia un buon capo e insinua che la loro relazione passata possa essere di intralcio alla loro attività di sindacato. Avvisato da Marta di quello che è accaduto con Rosa, Ignacio organizza il gruppo di ricerca che vede fra gli altri coinvolti in prima linea anche Adolfo, Pablo e Urrutia.

Tomas approfitta dell’assenza di Matias per andare alla locanda e chiedere a Marcela delle condizioni di vita di Camelia. La ragazza ne approfitta per dirgli di voltare pagina e dimenticarla per sempre perché la sua vita è con il marito. Campusano riferisce ad Eulalia che il loro piano sta andando avanti spedito e che a Puente Viejo nessuno si fida più di nessuno e tutti si accusano a vicenda. Il Capitano Huertas va dal sindaco per dirgli che Don Filiberto lo ha denunciato per violenza ma Mauricio racconta che il prete ha messo in giro la voce che ciò che è accaduto a Camelia è colpa della vita dissoluta che a suo dire fanno i genitori. Manuela è pronta per andare a ritirare i risultati delle sue analisi e ha molta paura di cosa accadrà. Impegnati nelle ricerche, Marta dice ad Adolfo che non se la sente di distruggere così la sorella ma Adolfo prova a convincerla che non possono rinunciare al loro amore ma devono lottare per essere felici. Francisca va da Mauricio e gli dice che ha forti sospetti che ad ordinare di mettere a ferro e fuoco Puente Viejo sia stata la marchesa Isabel De Los Vivos, a suo dire intenzionata a distruggerla. Chiede quindi al sindaco di mettersi di nuovo al suo servizio per punire la donna per quello che sta facendo la marchesa.



